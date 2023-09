La biblioteca festeggia i primi 29 anni

La biblioteca comunale Rinaldo Veronesi di Calderara festeggia in questi giorni il suo ventinovesimo compleanno. E lo fa con un ricco cartellone di appuntamenti culturali a ingresso libero. Eventi – a parere degli organizzatori - pensati per lettori di ogni età e per promuovere e stimolare la lettura come strumento di arricchimento e socializzazione. Ma venendo al programma delle iniziative organizzate per l’occasione, oggi alle 17, nel retro della biblioteca, è prevista inaugurazione della postazione di bookcrossing creata con il progetto "Soste immaginatoi urbani sostenibili", a cura di ReMida Bologna Terre d’Acqua. Domani dalle 16 incontro - laboratorio di poesia per ragazzi e presentazione del secondo numero della rivista "Junior Poetry Magazine" con Ilaria Rigoli e Chiara Basile. E contemporaneamente inaugurazione de "Le poesie in mezzo ai libri", mostra di poesie scritte da bambini e ragazzi che rimarrà aperta fino al 15 ottobre.

La seconda parte degli eventi si aprirà giovedì 5 ottobre alle 21 alla Casa della cultura Italo Calvino con un omaggio alla street art: Anna Patrizia Mongiardo presenterà il libro "Arte avvolgibile: Bologna a modo mio". L’11 ottobre, sempre alle 21, sarà invece la volta di Serena Campi col suo "La pioggia è finita", in collaborazione con Anpi. Infine, domenica 15 ottobre, questa volta in biblioteca, dalle 16,30 letture di fiabe a cura degli Incantastorie. Il programma completo ed eventuali aggiornamenti si possono trovare sul sito web culturara.it.

p. l. t.