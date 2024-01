La biblioteca organizza il ’pigiama party’ dei peluche

Venerdì alle 20.30 e sabato alle 10 alla Villa Mingarelli, biblioteca di Grizzana Morandi, via Pietrafitta 46 ci saranno letture per bambini... e per i loro peluche. Metti il pigiama, prendi una coperta, il tuo peluche preferito e vieni in biblioteca. Dopo aver letto tante belle storie insieme, dai la buona notte al tuo peluche e lascialo a dormire in biblioteca. Sabato mattina dalle 10 alle 11 torna a prendere il tuo peluche e scopri cosa ha combinato durante la notte. Prenotazione entro 4/01: biblioteca@comune. grizzanamorandi.bo.it