La biblioteca Pavese brilla nel concorso di Emil Banca

La biblioteca Pavese di Casalecchio si è classificata seconda nel premio Emil Banca: ovvero la selezione tra le campagne di raccolta fondi promossi dalla Bcc emiliana, che in cinque mesi di ‘crowdfunding’ civici ha raccolto 30 mila euro per il bene comune. Al termine della selezione dopo il primo premio assegnato ai murales di Borgonovo Val Tidone, il premio di 2.500 euro è stato assegnato alla biblioteca di Casalecchio che lo scorso anno aveva lanciato una raccolta fondi per acquistare una ‘cargo bike’ ecologica per portare i libri e le sue attività nei parchi e nelle scuole della cittadina sul Reno. Già a novembre scorso l’obiettivo di 4mila euro era stato superato e le donazioni sulla piattaforma Idea Ginger avevano raggiunto quota 5mila euro. Una cifra alla quale adesso si aggiuungono i 2.500 euro di Emil Banca, e che verrà utilizzata per l’acquisto della cargo bike Gloria, questo il nome scelto, e degli accessori necessari per trasformarla in una vera e propria postazione di lettura e prestito libri. In primavera questa bici a tre ruote dotata di carretto sarà già in funzione con il suo carico di libri portati nelle scuole e negli asili, creando occasioni di incontro anche in centri diurni e case di riposo.