La biblioteca prende aria. Spazi per leggere all’aperto

Una biblioteca che non vuole essere solo un ’deposito’ di libri destinati al prestito e alla consultazione, ma un luogo di incontro e confronto fra le persone e le loro idee, dove ritrovarsi non solo per leggere. E’ con questo spirito che è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo spazio esterno alla biblioteca Gastone Stefanini di San Benedetto Val di Sambro: panchine, tavoli, gazebo e fioriere sono pronti per accogliere i frequentatori della biblioteca per un’immersione nella lettura all’aria aperta. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni e Roberto Serra, consigliere comunale con delega alla cultura che, con la sua squadra, sta operando per rendere sempre più viva la biblioteca comunale attraverso una serie di iniziative capaci di attrarre nuovi lettori.

"E’ per noi motivo di grande soddisfazione riuscire a investire nella cultura alcuni dei contributi che l’amministrazione comunale riesce a ottenere – spiega Roberto Serra –. Per il futuro prevediamo di allestire uno spazio per bambini anche all’aria aperta, oltre al colorato angolo già presente all’interno. La biblioteca Gastone Stefanini è attiva nell’organizzazione di laboratori per bambini e letture interpretate durante tutto il corso dell’anno". Ma l’offerta culturale non è rivolta solo ai più piccoli.

"C’è poi il programma di eventi – aggiunge il consigliere delegato alla cultura –: tra fine settembre e l’inizio di ottobre l’iniziativa per la rievocazione di letture, detti, canti popolari antichi del territorio e da novembre tornerà l’Aperi-book, rassegna di incontri con gli autori del territorio: una chiacchierata per dimostrare ancora una volta che la cultura non è un qualcosa di lontano da noi ma vive anche nei nostri territori".