La biblioteca trasloca in via Gramsci

Fino al 28 settembre la biblioteca comunale di Sala trasloca e il servizio viene temporaneamente sospeso. "La riapertura della biblioteca - spiega il sindaco Emanuele Bassi - che si sposta da piazza Marconi di Padulle a Sala in via Gramsci, nelle ex scuole elementari, è prevista per sabato 30 settembre con nuovi spazi più grandi, luminosi e accoglienti. Qui abbiamo ristrutturato e riqualificato un piano che ospiterà la nuova biblioteca. E oltre al servizio già fornito per i bambini potrà essere fornito, grazie ai locali più ampi, il nuovo servizio bibliotecario dedicato agli adulti". E il primo cittadino continua: "Nell’edificio di piazza Marconi, dietro al municipio, dove era ospitata la biblioteca, troverà spazio la polizia locale. Penso sia motivo di grande soddisfazione questo trasloco che permetterà di migliorare i servi offerti dall’amministrazione comunale".