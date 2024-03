La bici bianca di Matteo Prodi rimessa al suo posto

È stata rimessa al suo posto, nell’unico luogo dove deve stare, la bici bianca che ricorda a tutti la scomparsa di Matteo Prodi, pronipote dell’ex premier Romano, investito e ucciso il 27 febbraio 2020 mentre in sella alla sua bicicletta scendeva dai colli, a soli 18 anni. Un simbolo, quella bicicletta bianca, che è anche un monito per le morti bianche della strada, come ricordo e allo stesso tempo prevenzione. Ieri sul luogo della memoria, all’incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini, si sono ritrovate una cinquantina di persone, dopo che la bici è stata ritrovata abbandonata tra i Calanchi. Presenti amici e familiari di Matteo, oltre a varie associazioni, tra cui Salvaiciclisti Bologna, e alcune famiglie con i bimbi delle Fortuzzi e i volontari del pedibus di via di Barbiano. Con loro, anche Simona Larghetti, consigliera delegata metropolitana alla mobilità ciclabile e alla sicurezza stradale. "Erano stati proprio i volontari del pedibus, assieme ai bambini, ad accorgersi che la bici era sparita – racconta Larghetti, che siede tra i banchi di Palazzo d’Accursio per Coalizione civica –. La famiglia di Matteo è sempre molto attiva, osservo che è davvero bello vedere quanto queste famiglie siano partecipi, quella per la sicurezza stradale, per salvare delle vite, è una battaglia concreta che in tanti facciamo ogni giorno. Di queste bici bianche ne stiamo mettendo sempre meno, non bisogna mai abbassare la guardia. Una volta certe lotte le facevano soltanto gli attivisti, mentre adesso arrivano sempre più spesso dal basso. E’ importante, per esempio, che siano le famiglie di via di Barbiano a chiedere che venga realizzato un marciapiede. C’è una sensibilità nuova, il compito della politica è quello di intercettarla e di valorizzarla".

Molto commossa la famiglia di Matteo, al pari dei presenti. Salvaciclisti ha pubblicato sui canali social dell’associazione. "Chi pensa che la sicurezza stradale sia un tema di multe e di ‘far cassa’, di ideologia, di partito o di voti alle elezioni provi per un attimo a immedesimarsi in una famiglia che ha perso un figlio di appena 20 anni, con tutta la vita davanti, solo perché ha scelto di fare un giro in bici sui colli – ha scritto l’associazione –. Abbiamo riportato la bicicletta bianca di Matteo là dove ha perso la vita, così che ogni giorno chi passa possa ricordarsi che la strada è di tutti. E che le auto possono essere armi letali, da maneggiare con cura, prudenza e rispetto. Siamo felici di avere avuto con noi anche i bimbi del pedibus dei colli, ormai affezionatə a quella bici che incontravano e torneranno a incontrare nel loro percorso sostenibile verso la scuola. Per Matteo, per tutte le vittime delle strada: #bastamortinstrada".

pa. ros.