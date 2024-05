La bioelettronica e le sue frontiere

Si tiene domani mattina, a partire dalle 10 all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna (via Zamboni, 31), l’evento Verso l’uomo bionico? Le frontiere della bioelettronica. L’appuntamento, organizzato dall’associazione di cultura e politica Il Mulino e dall’Accademia delle Scienze, rappresenta un’occasione imperdibile per coloro che sono interessati a comprendere come la convergenza tra biologia e tecnologia, la bioelettronica appunto, possa, almeno in teoria, trasformare radicalmente la nostra natura, dotandoci di potenzialità al momento sconosciute.

Dopo i saluti del presidente dell’Accademia Luigi Bolondi e di Marco Cammelli per l’associazione Il Mulino, l’introduzione di Angelo Panebianco presidente del Consiglio editoriale della Società editrice il Mulino, seguiranno gli interventi, in ordine di apparizione, di Maria Chiara Carrozza, Annalisa Bonfiglio, Luisa Torsi e Mauro Ursino. Presiede i lavori Gianfranco Pacchioni. L’ingresso è libero.