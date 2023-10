Per la festa del decennale, che potrebbe svolgersi dopo la Pasqua, si pensa ad un raduno dei camminatori della Via degli Dei (più di 80mila quelli che l’hanno percorsa nel decennio) con eventi e incontri, in tutti i paesi attraversati nei 130 chilometri di tragitto tra Piazza Maggiore e Piazza della Signoria. E per tutti loro si sta preparando la ‘bisaccia del viandante’: una sacca in tela (da tenere per tutto il viaggio) reperibile da tutti i rivenditori aderenti al progetto che si trovano lungo il percorso, dove riporre alcuni alimenti-simbolo del cammino, dalla mortadella alla finocchiona, tigelle e formaggi.