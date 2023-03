La bolletta del gas non arriva, anziano disabile resta al freddo

La bolletta non viene recapitata e senza tanti complimenti Hera chiude il rubinetto del gas. Ha passato poco più di un giorno al freddo, con la neve nel cortile, il riscaldamento bloccato e senza la possibilità di cucinare. Giorgio D’Errico, 82 anni (nella foto con la figlia), cento per cento di invalidità, un recente intervento al cuore ed una fragilità cronica che poteva essere fatale secondo la figlia Cristina che dopo decine di telefonate e rimpalli dei vari call center ieri pomeriggio è riuscita ad ottenere il ripristino della fornitura.

"Il suo cuore pompa al 30% della sua capacità, ha un pacemaker, è in sedia a rotelle e vive con grande ansia ogni piccolo o grande imprevisto. Ed era agitatissimo lunedì pomeriggio quando mi ha telefonato dicendo che gli avevano staccato il gas, che era al freddo e senza possibilità di cucinare", racconta la figlia che si è attaccata al telefono, chiamato il pronto intervento Hera-gas dopo essersi assicurata di aver pagato le bollette ricevute.

"C’era la prima bolletta del contratto che non era stata pagata perchè invece di essere stata inviata via email come richiesto risulterebbe inviata via posta, ma non consegnata perchè il postino non ha trovato l’indirizzo. E il sollecito ha fatto la stessa fine: non consegnato" scopre Cristina D’Errico parlando col call center commerciale, e che prima di sera aveva già saldato il conto con un bonifico immediato e trasmesso la ricevuta. Ma anche questo non è bastato: "Nonostante abbia spiegato la gravità della situazione con un ultraottantenne disabile da solo in casa al gelo, l’operatrice mi ha spiegato che prima di inviare un tecnico a togliere i sigilli dovevano essere fatte le verifiche e che eravamo già oltre gli orari d’ufficio!".

Ieri mattina l’operatore aveva annunciato il rinvio di un altro giorno. Altre proteste, fino alla svolta del primo pomeriggio quando Hera comunica che di lì a poco il gas verrà riaperto.

"Abbiamo proceduto alla riattivazione in tempi strettissimi rispetto a quelli stabiliti dall’autorità di regolazione ARERA, considerata la situazione segnalata dal cliente. Le bollette sono state spedite correttamente. Non c’è motivo di dubitare che come segnalato dalla figlia del cliente non siano state ricevute. Pertanto il contatore è stato riaperto e il cliente non dovrà corrisponddere le spese di chiusura e riattivazione" si legge nella nota stampa. "Questo non toglie che si sia trattato di un comportamento inqualificabile. Bastava una telefonata per evitare tanta rabbia e sofferenza", commenta la figlia.

Gabriele Mignardi