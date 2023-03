La Bologna creativa tra le stelle di Los Angeles

di Benedetta Cucci

In molti bolognesi si stanno organizzando per la notte degli Oscar tra il 12 e il 13 marzo. E, come si sa, un pezzo di Bologna sarà proprio sul red carpet, perché il cortometraggio di Alice Rohrwacher ’Le Pupille’, girato in città tra San Luca, via Cesare Battisti e via della Braina, è nella cinquina dei lavori che corrono per la statuetta d’oro. Ma nel frattempo, il piccolo e magico corto di Rohrawcher, interpretato anche da molte bambine bolognesi, farà la sua prima apparizione americana proprio oggi pomeriggio nella City of Lights al ’Filming Italy’, festival che si tiene fino al 3 marzo all’Harmony Gold Theatre di Hollywood e che ospita molte anteprime di film italiani, con alcune incursioni felsinee. Alla kermesse creata e organizzata da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, verrà anche proiettato il 3 marzo ’La California’ di Cinzia Bomoll, con Lodo Guenzi, Stefano Pesce, Andrea Roncato, Angela Baraldi e con l’ultima apparizione ‘vocale’ di Piera Degli Esposti: si tratta di un ‘coming of age’ nostrano in stile thriller di provincia con protagonista geografica reale la California, frazione del modenese, e destinazione sognata lo Stato americano. Matilda De Angelis, bolognese che di Hollywood e dintorni se ne intende, riceverà invece il Filming Italy Best Movie Award, anticipazione del Premio ideato da Tiziana Rocca e Vito Sinopoli che è ormai diventato un appuntamento fisso durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia di settembre. E sempre l’attrice bolognese, attualmente su Netflix nei panni (di meravigliosa sartorialità firmata dal costumista bolognese, allievo di Piero Tosi, Stefano Ciammitti) della prima avvocatessa d’Italia Lidia Poët parteciperà al panel intitolato ’Women in entertainment: how far we have got’. Ancora, per la sezione documentari del ’Filming Italy’, proiezione di ’Giovanni Boldini. Il piacere, story of the Artist’ della bolognese Manuela Teatini, nato dalla collaborazione della regista con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, in occasione della Mostra di Boldini al Museo Mart di Rovereto a novant’anni dalla morte del pittore; mentre per la sezione corti ci sarà ’La stella’ di Gianluigi Toccafondo, un tributo di due minuti a Luciano Pavarotti, nato nel corso delle celebrazioni intorno alla posa della stella a lui dedicata nella celebre Walk of Fame di Los Angeles, con l’inconfondibile stile dell’artista. Infine una produzione Genoma, ’Gianni Schicchi’ diretto da Damiano Michieletto, film tratto dall’omonima opera di Puccini, che racconta la storia di un astuto faccendiere toscano noto in tutta Firenze per essere un uomo molto perspicace.