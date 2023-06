La Bologna della notte Bassini, giallo in redazione

di Francesco Moroni

Politica, mistero, delitti e buona cucina si fondono con la Bologna notturna di metà anni Ottanta. Piombo ai giornalisti (Minerva) unisce cronaca, aneddoti, ricordi, pezzi di storia romanzati che nasce dalla penna di Mauro Bassini, giornalista bolognese, 45 anni di lavoro alle spalle, capocronista, caporedattore centrale e vicedirettore di QN-Carlino.

"Questo volume nasce dallo straordinario affetto maturato in quegli anni per il giornale e per i colleghi, anche di altre testate, che hanno lavorato con me – racconta lui –. Allora c’era l’abitudine di farsi la guerra tutto il giorno, cercando di arrivare prima di tutti sulle notizie, ma poi nascevano amicizie solide e il risultato è che la sera scattava l’appuntamento in trattoria davanti a un bel bicchiere di vino. Era la Bologna che viveva la notte… ".

Bassini presenta Piombo ai giornalisti oggi pomeriggio alle 18, alla Feltrinelli di piazza Ravegnana, assieme a tre protagonisti del romanzo: Gianni Leoni, Marco Marozzi e Giancarlo Mazzuca. Un’occasione per conoscere da vicino una pubblicazione tutta bolognese, ma anche per immergersi in quell’atmosfera di una città che fu e che oggi rivive nei racconti dei suoi protagonisti, a partire dalla mitica trattoria Vito. "Lo schema del libro è molto semplice – prosegue Bassini –: ho messo insieme venti, trenta episodi di quegli anni e li ho cuciti con un’esile trama gialla, che è un po’ il pretesto per allacciarmi al clima di quel periodo e a tanti personaggi, molti dei quali sono ancora attivi, vivi e vegeti, a cominciare dai fratelli Bonaga". "Volevo ricostruire il modo di lavorare che ho visto per tanti anni – aggiunge l’autore –. Se è cambiata la città? Sì, è cambiato tutto, è cambiato il modo di vivere il giorno e la notte. Eppure ci sono ancora delle eroiche ali di resistenza, che cercano ogni tanto di tenere vivo quel modo di vivere e divertirsi".

Due colpi di pistola, intorno alla mezzanotte, spezzano il silenzio di una buia stradina del centro: l’uomo crolla a terra, privo di vita, ed è il direttore del giornale emiliano più importante. Sul delitto indaga soprattutto Leo Giannini, giornalista formidabile, il "veterano dei cronisti di nera", si legge nei primi paragrafi, "un signore d’altri tempi, correttissimo, ironico, molto amato dai colleghi non solo per le battute fulminanti. E scriveva sul quotidiano più importante e venduto della città: L’Emiliano".

È l’incipit di un racconto di vita vissuta. "Per anni mi è stato chiesto di scrivere un libro sul Carlino, così ho pensato di dare vita a un romanzo – conclude Bassini –. A Bologna ci sono personaggi straordinari come Gianni Leoni per fare questo: io l’ho ’spremuto come un limone’, per descrivere la sua rete di rapporti, la sua incredibile correttezza e la grande professionalità".