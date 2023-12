La ‘Bologna pittrice’ ricerca il suo Ottocento

’Bologna pittrice. Il lungo Ottocento, 1796 – 1915’. È il nome del vasto progetto espositivo, ideato e coordinato dal Museo Civico del Risorgimento del settore Musei Civici Bologna e realizzato da Roberto Martorelli e Isabella Stancari in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto, Confcommercio Ascom, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Genus Bononiae. I due curatori hanno fatto una vasta ricerca di opere per poterle concentrare in varie sedi cittadine, partendo da un’idea di immagini contenute in un Bollettino del 2020 del Museo del Risorgimento, dove si riproducevano le fotografie tratte da tre album che documentavano la produzione artistica e architettonica nella Bologna della seconda metà dell’Ottocento donate da Raffaele Belluzzi al nascente Museo del Risorgimento.

"Il progetto – come ha spiegato Eva Degl’Innocenti, direttrice Settore Musei Civici Bologna – si articola in due fasi: la prima inizia l’1 dicembre (oggi, ndr) e ha già visto l’inaugurazione della mostra su Carlotta Gargalli al Museo Ottocento, e i Fioranti alla Galleria de’ Fusari, mentre il 9 dicembre aprirà quella di Giovanni Masotti a palazzo D’Accursio. L’altra, dal 21 marzo al 30 giugno 2024, si concentrerà sugli spazi pubblici e privati dove verranno esposte le opere selezionate". La prima parte del progetto comprende 13 conferenze, 23 visite guidate, una rievocazione storica e 12 luoghi di un itinerario ottocentesco che riporterà alla luce artisti noti e meno noti (calendario completo: www.museibologna.it). La seconda prevede l’apertura di esposizioni cittadine: a Palazzo Fava con il materiale più importante del secolo citato proveniente dal deposito, alle Collezioni Comunali e al Davia Bargellini con opere provenienti dalla Pinacoteca, mentre quelle del MamBo, comprese le opere dei Concorsi Curlandesi e Baruzzi, saranno visibili al Museo del Risorgimento. L’elenco per il clou delle mostre si allarga anche alla Fondazione Gualandi, al Collegio Venturoli e a un circuito cittadino.

Un interessante stimolo, dunque, in una città in cui tuttora manca un museo pubblico permanente dedicato solo all’Ottocento, un secolo forse dimenticato ("un progetto al quale stiamo pensando", chiosa Degli Innocenti). Si pone poi il tema di concordare tra le Istituzioni pubbliche, specie per le visite guidate, un costo dei biglietti unificato, magari istituendo un biglietto unico per tutti gli eventi.