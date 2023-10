La ‘Bologna Tech Week’ parla ai nuovi imprenditori digitali

‘La città al centro del futuro’ è il motto della ‘Bologna Tech Week’, in programma dal 4 al 7 dicembre e organizzata da ‘Search on media group’, con il patrocinio di Coni, Comune e Regione, nel ‘Congress Center’ di BolognaFiere e in altri luoghi della città. Per quattro giorni, il capoluogo emiliano sarà il centro di connessione dei professionisti del digitale e darà visibilità alle aziende emiliane-romagnole, ma non solo, operanti nel settore dell’intelligenza artificiale e ‘Digital-Tech’, oltre ad ambiti come automotive, turismo e cibo, aprendo un dialogo sull’innovazione verso tutta la città.

I progetti già avviati sono l’evento sui social media e sui creator, ‘Social media strategies’, che si terrà il 5 e 6 dicembre; ‘Search marketing connect’, l’evento di formazione sul digital marketing, il 6 e 7 dicembre; l’attesissima ‘Aifair’, la prima fiera sull’intelligenza artificiale, che si terrà dal 5 al 7 dicembre; ‘Tech show up’, la presentazione di startup tecnologiche, il 7 dicembre. Secondo il ceo di ‘Search on’, Cosmano Lombardo, "l’obiettivo è quello di rendere Bologna il laboratorio dell’innovazione in Italia. Quindi bisogna coinvolgere più attori possibili e metterli in connessione tra loro attraverso collaborazioni e progetti comuni".

"Bologna punta al titolo di capitale dell’innovazione di questo Paese. Il finanziamento ministeriale di 13,7 milioni di euro ci aiuterà nel nostro immenso lavoro di raccolta dati", ha annunciato Massimo Bugani, assessore comunale all’Agenda digitale.

Attraverso la chiamata estesa a tutti, sarà possibile proporsi come speaker, sponsor, startup, o proporre l’organizzazione di un proprio evento sul territorio bolognese per i giorni della rassegna. Oltre alle presentazioni, sono in via di definizione anche momenti più ludici come tornei di e-sport, performance artistiche, aperitivi, firmacopie e dj set, coinvolgendo il più possibile le nuove generazioni.

Giovanni Di Caprio