La Bologna vista da David B.: "Scenario ideale per le mie storie"

Bologna, 22 agosto 2025 – Nel mondo del fumetto, l’autore francese David B., al secolo Pierre-François Beauchard, è senza dubbio una delle figure più importanti degli ultimi decenni. Tra i fondatori della casa editrice L’Association, l’artista e la sua generazione hanno influenzato e i codici del fumetto contemporaneo portandoli oltre le frontiere francesi. I suoi lavori sono stati esposti dagli Stati Uniti a Bologna, ha aiutato Marjane Satrapi nella realizzazione del suo libro Persepolis ed è considerato un maestro assoluto nell’uso dei contrasti tra bianco e nero. Autore de Il Grande Male (Coconino), che sta per uscire in una nuova edizione tascabile, David B. è noto anche per il Diario Italiano, una raccolta di momenti di viaggio vissuti e immaginati in diverse città, insieme a sua moglie di Parma, conosciuta proprio sotto le Due Torri. Anche se risiede a Orléans per motivi professionali, torna spesso a Bologna per vedere la famiglia e gli amici. "Mi ricordo della mia prima volta qui. Era il 2010, ero stato invitato da Hamelin per BilBolBul. Mi avevano dedicato una grande mostra: David B. nella terra di nessuno. È lì che ho incontrato mia moglie, era la mia traduttrice".

Cosa le piace di Bologna?

"Prima di tutto è una città in cui si può fare tutto a piedi o in bicicletta. Per le passeggiate è anche molto tranquilla e ci si sposta facilmente, a differenza di Parigi, Roma o Milano, dove il ritmo è infernale. È una città a misura d’uomo e non è troppo turistica, anche se forse ultimamente le cose stanno cambiando. Mi ricordo che da bambino andavamo sempre in vacanza in Italia, ma non siamo mai stati a Bologna. Un peccato, perché è davvero stupefacente".

Ci sono luoghi che la ispirano?

"Tutta la città è una fonte di ispirazione. Dal punto di vista architettonico è straordinaria. I portici sono bellissimi e danno alle strade un’atmosfera unica. Anche se attualmente disegno più fumetti a Parigi, immagino storie ambientate qui, nella Rossa. Ne ho già scritte alcune e ho acquistato libri di storia e fotografia, oltre ad aver letto molto per aiutarmi a rappresentare i luoghi nel modo giusto. Mi piacerebbe molto disegnare qualcosa su questa città".

Può dirci qualcosa di più?

"Ho diverse idee per storie di finzione e so già esattamente dove ambientarle. Però non dirò ancora nulla. In ogni caso, sarà come sempre qualcosa di un po’ fantastico e onirico".

Con il ‘Diario Italiano’ ha già raccontato l’Italia attraverso il fumetto.

"Il primo volume porta il lettore un po’ a Venezia, un po’ a Trieste e un po’ a Parma. Nel secondo libro, invece, siamo tra Hong Kong e Tokyo. Vorrei realizzare un terzo capitolo, ma sto lavorando a numerosi progetti contemporaneamente".

Com’è nata la collaborazione con la Coconino per cui è dapoco uscito ’Antipodi’?

"All’epoca, avevo incontrato il fumettista Igor Tuveri, alias Igort, che gestiva Coconino. Gli piaceva il mio lavoro e mi ha pubblicato. Poi se n’è andato, ma ho continuato a collaborare con la casa editrice. Prossimamente, mi piacerebbe fare qualcosa con Sigaretten, edizioni grafiche del disegnatore bolognese Stefano Ricci".

Cosa rappresenta per lei il fumetto italiano?

"Quando ero adolescente ho iniziato a interessarmi, adoravo Hugo Pratt e Guido Crepax. Erano i miei punti di riferimento e li leggo ancora con piacere. Avevano stili molto diversi, ma entrambi erano maestri del bianco e nero. Oggi seguo principalmente il lavoro di Stefano Ricci, Gipi e Giorgio Albertini".