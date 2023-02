La bolognese morta in Svizzera Eutanasia, le attiviste in caserma "Paola è stata lucida fino all’ultimo"

di Chiara Caravelli

Ore 11.45, caserma dei carabinieri di Bologna Centro. Le attiviste Virginia Fiume e Felicetta Maltese, Marco Cappato e l’avvocato, nonché segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, si sono presentati puntuali all’appuntamento preso mercoledì: l’autodenuncia. Le due attiviste di Soccorso Civile, organizzazione che dal 2015 fa parte della Coscioni, lunedì scorso hanno accompagnato la signora Paola R., bolognese di 89 anni, in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito. La donna, morta mercoledì in una clinica elvetica, soffriva di Parkinson da otto anni.

"Abbiamo appena depositato l’autodenuncia – dichiara l’avvocato Filomena Gallo all’uscita dalla caserma – a nome di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato per aver aiutato la signora Paola. È stato anche depositato un allegato con l’elenco delle persone che hanno aderito all’associazione Soccorso Civile con l’intento di aiutare coloro che faranno richiesta". Come Paola, costretta all’immobilità a causa della sua malattia, che nel novembre scorso si è rivolta all’Associazione Coscioni. "Da quando sono in pensione – racconta l’attivista Felicetta Maltese – ho deciso di spendere il mio tempo aiutando chi ha bisogno. Non esistono malati di seria A e di serie B, tutti dovrebbero avere la libertà di scegliere sul fine vita. Siamo consapevoli del rischio che corriamo, possiamo essere condannate, ma mettiamo in gioco la libertà per il bene di tutti".

Poi il racconto degli ultimi giorni passati con Paola, a cui si è aggiunta la testimonianza dell’altra attivista Virginia Fiume. "Nonostante avesse funzioni ridotte – spiegano – non ha mai lasciato spazio a dubbi su ciò che desiderava. Comunicava in maniera molto diretta, con gli occhi, le mani e il sorriso. Era completamente lucida, si relazionava benissimo nonostante l’handicap. Sono state giornate emotivamente difficili, ma che ci hanno lasciato tanto, nel rapporto, nel contatto e nella conoscenza. Siamo state con lei fino all’ultimo, era serena".

La battaglia dell’Associazione Coscioni per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia viene portata avanti non solo su scala nazionale, ma anche a livello territoriale. "Una legge in Emilia-Romagna – spiegano Caterina Garone e Iole Benetello della cellula bolognese della Coscioni – sul fine vita avrebbe un impatto positivo sulla sanità regionale e potrebbe, con un semplice protocollo, dare la possibilità ai nostri pazienti di accedere al suicidio medicalmente assistito. La proposta di legge è stata depositata a dicembre, le 350 firme raccolte sono risultate valide e quindi prese in consegna dalla Consulta, che ci ha convocato il 23 gennaio. Speriamo in un parere positivo, poiché permetterebbe di avere una commissione stabile che possa valutare le condizioni del paziente, lasciando al Comitato etico la decisione finale".