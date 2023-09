La bomba in stazione. Ergastolo confermato per l’ex Nar Cavallini: "Fu strage politica"

La strage del 2 agosto 1980 in stazione centrale fu "politica". E uno degli esecutori materiali, uno di coloro che portò la bomba quel giorno, fu Gilberto Cavallini. Che merita perciò la condanna all’ergastolo. È quanto ha stabilito ieri la Corte d’assise d’appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, che ha optato per una parziale riforma dei reati ascritti all’imputato, ma ne ha confermato la pena di primo grado. L’ergastolo. L’ex Nar era accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980, quando l’esplosione di una bomba nella sala d’aspetto della seconda classe causò 85 vittime e oltre duecento feriti. Cavallini era stato condannato in primo grado il 9 gennaio del 2020 all’ergastolo, e la Procura generale aveva chiesto di confermare quella pena.

La Corte si è ritirata in camera di consiglio per oltre sei ore, dopo avere ascoltato nell’ultima udienza le repliche del sostituto pg Nicola Proto, degli avvocati di parte civile che assistono, tra gli altri, i familiari delle vittime, e dell’avvocato difensore di Cavallini, Nicoletta Macrì, che dallo scorso giugno è subentrata agli ’storici’ avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini poiché questi rinunciarono all’incarico dopo che la Corte rigettò tutte le loro istanze difensive. In particolare quelle inerenti la cosiddetta ’pista palestinese’ e la testimonianza del terrorista ’Carlos lo sciacallo’, e su una nuova analisi sul dna dei resti trovati nella tomba di Maria Fresu, una delle vittime.

Il pg Proto, ieri mattina, ha ribadito che due giorni prima della strage Cavallini era con gli altri ex Nar già condannati per la strage in via definitiva (Francesca Mambro, Giusva Fioravanti, Luigi Ciavardini), mentre l’arringa della difesa dell’avvocata Nicoletta Macrì ha sottolineato al contrario la mancanza di prove inoppugnabili contro l’imputato, affermando che Mambro e Fioravanti non erano a casa sua in Veneto per ottenere supporto logistico, e che l’imputato non era alla stazione di Bologna il giorno della strage.

Dopo la sentenza, l’abbraccio del presidente dell’associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi con la vicesindaca Emily Clancy (il Comune si è costituito parte civile). Grande soddisfazione da parte degli avvocati di parte civile, in primis Andrea Speranzoni che rappresenta numerosi familiari delle vittime. "Immaginiamo si arriverà fino in Cassazione per il giudizi di legittimità. Ci faremo trovare preparati. Intanto però ci godiamo questo giorno importante per la giustizia, per la città e per le vittime. Cavallini è un terrorista che ha ferito Bologna e oggi si conferma la sua responsabilità penale". In particolare, prosegue l’avvocato, "questa sentenza porta con sé due importanti novità: il crollo definitivo della tesi difensiva della pista palestinese, sgretolata dai documenti prodotti alla Corte, e la conferma dei rapporti tra i Nar, che non erano giovani spontaneisti armati, bensì terroristi neofascisti legati a Ordine nuovo veneto e ad apparati deviati e infedeli dello Stato".

Motivazioni attese in 90 giorni.

Federica Orlandi