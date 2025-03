"La bonifica all’ex Siapa? Conclusa in estate"

Cosa sta succedendo oggi all’interno del sito ex Siapa? È questa forse la domanda che i residenti di Galliera si domandano e la curiosità aumenta nel vedere quotidianamente mezzi che entrano ed escono dai cancelli che delimitano l’area. L’ex Siapa, Società italo americana prodotti antiparassitari, è un’azienda collocata in un’area di oltre 17 ettari in pieno centro abitato nel Comune di Galliera, ormai chiusa dal 1999 e oggetto di bonifica.

"L’impresa che si è aggiudicata i lavori, la stessa per entrambi i progetti, sta lavorando senza sosta sulle aree con l’obiettivo di concludere i lavori nel più breve tempo possibile – dichiara il sindaco Stefano Zanni (foto)–. Parliamo di interventi anche molto complessi e delicati, alcuni già conclusi, alcuni in fase di ultimazione e altri in corso di realizzazione. La previsione rispetto alla conclusione di questi interventi è l’estate 2025. Sono numerosi gli imprevisti che abbiamo dovuto affrontare durante lo svolgersi delle attività, vista la complessità dell’intervento in corso, e questo nonostante un lavoro di dettaglio che ci ha permesso di evitare molti altri imprevisti, probabilmente ancor più complessi e delicati".

Le opere continueranno fino al raggiungimento della bonifica del sito per poi proseguire con le attività volte alla rigenerazione urbana. "Ed è proprio la rigenerazione urbana del sito l’altro grande obiettivo sul quale sta lavorando l’amministrazione, in modo parallelo, per far sì che – una volta bonificata – l’area possa essere restituita alla collettività e trovare nuova vita – prosegue Zanni –. Il Comune negli ultimi anni ha infatti realizzato un documento di indirizzo strategico di sviluppo del sito. Sono numerose le imprese già incontrate con cui sono state avviate interlocuzioni con l’obiettivo di collocare nuove attività sull’area".

"Attraverso queste linee guida stiamo ricercando possibili fonti di finanziamento – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Giulia Ventura –, supportate da investitori e dalla partecipazione a bandi che possano concedere finanziamenti e quindi opportunità. Il primo tassello su cui stiamo lavorando è quello di realizzare una nuova sede per l’associazione Croce Italia Comuni di Pianura, proprio all’interno del sito ex Siapa, in una porzione dell’area già oggi disponibile all’insediamento di nuove funzioni perché non inquinata".

Zoe Pederzini