La Bonifica Renana salva campi e zone umide. Al via oggi lo svuotamento del Canale di Reno

Mancano all’appello 55 millimetri d’acqua piovana. A tanto ammonta il deficit di piogge stagionali nel mese appena passato. Tra settembre e ottobre a Bologna e provincia sono caduti solo 15 millimetri di pioggia, molto meno di un quarto dei 70 millimetri di media delle piogge stagionali registrate in questo mese negli anni scorsi.

Una situazione di estrema siccità che giorno dopo giorno spinge gli agricoltori a continuare a irrigare le proprie coltivazioni. Ed è subito allarme, come quello lanciato dal Consorzio della Bonifica Renana, l’ente che sovrintende alla gestione della fitta reti di canali irrigui nel bacino del Reno. "Alte temperature e siccità – sostiene Paolo Pini, direttore della Bonifica Renana – prolungano la stagione irrigua nel bolognese che ormai lascia fuori solo tre mesi l’anno. In questi giorni stanno continuando a giungere dagli agricoltori richieste di acqua per irrigare le colture da trapianto, come la Cipolla Dop di Medicina, le piantagioni da seme e molte altre coltivazioni ortofrutticole. Si tratta di oltre mille ettari che ancora in ottobre utilizzano l’acqua rinnovabile di superficie che il Consorzio distribuisce nella pianura bolognese". "Finora – rivela la presidente Valentina Borghi – sono stati 16mila gli ettari e circa mille le aziende agricole a cui abbiamo fornito l’acqua per irrigare 64 colture diverse. Di queste, 2.500 ettari nelle aree umide e vallive tra Bologna e Ferrara, con grandi benedici per l’ambiente e per l’economia agroalimentare". Nei prossimi giorni, tuttavia, è previsto finalmente il ritorno della pioggia.

Da una siccità indesiderata, alla secca programmata. È quella messa in atto da oggi nel Canale di Reno, che si diparte da Casalecchio, da parte dell’omonimo consorzio. "L’interruzione forzata del passaggio dell’acqua – si legge in una nota – in questo antico reticolo che attraversa la città, permetterà una serie di interventi di manutenzione utili a far svolgere al meglio le funzioni del canale in vista dell’imminente stagione invernale. Per proteggere i pesci intrappolati nelle pozze d’acqua è stata coinvolta la ditta Hydro Synergy, già attiva da lunedì per recuperarli e spostarli nel Reno". Importante sarà la collaborazione dei cittadini per segnalare la fauna ittica rimasta intrappolata. La mancanza d’acqua nell’alveo del canale permetterà le visite guidate nei sotterranei del Canale di Reno.

Nicodemo Mele