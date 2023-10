La ’Borìdola’ di Damini: "L’Uomo Gnomo sono io"

Immaginate una favola illustrata da Lele Luzzati e letta da Paolo Poli. Che ha qualcosa anche dello Studio Ghibli con la colonna sonora di Boby Lapointe. Già così si intravedono i contorni di Borìdola! Ai bambini che saremo (Edizioni Minerva) di Bruno Damini. L’autore, parmigiano di nascita, bolognese di adozione, ha iniziato a pensare questa favola 17 anni fa. "Il personaggio dell’Uomo Gnomo ha l’età di mia figlia – racconta Damini – è nato e cresciuto con lei. Di anno in anno riprendevo a scriverla, limavo, aggiungevo e rimpastavo, fino alla forma attuale".

Oggi alle 18 Damini presenta il volume nella piazza coperta della biblioteca Salaborsa. Moni Ovadia, che stasera dialoga con l’autore, nella postfazione scrive che Borìdola! è "un’opera stupefacente per grazia, incantevole per ironia e che ha la qualità di sfuggire ad una facile etichetta. Per i lettori grandi e piccini la lettura di ’Borìdola’ sarà di grande godimento e ammaestramento".

Damini, perché questo titolo? "Borìdola è un termine del dialetto parmigiano. Nei nostri giochi d’infanzia, con le figurine, era il grido che gettava scompiglio. Oggi quello stesso grido è per me la scrittura. Perché scrivere è un fatto agonistico, ci lotto".

In che modo?

"Quando scrivo non riesco a stare seduto, cammino, giro intorno allo scrittoio, cambio stanza, annoto a penna e poi al computer. Insomma faccio confusione. Poi dal caos qualcosa viene fuori. In questo caso: animali più pensanti degli umani, famosi favolisti, tutti hanno lasciato tracce d’inchiostro per far lavorare la fantasia, come nei giochi da ragazzi".

Cosa c’è di autobiografico?

"È un romanzo in forma favolistica, forse un po’ è anche autobiografico. Una cara amica mi ha detto che l’Uomo Gnomo, uno strano tipo che inventa soluzioni a problemi immaginari, sono io".

E le assomiglia davvero?

"Cosa c’è di più bello nella vita che sognare e immaginarsi cose irrealizzabili? Questa è la caratteristica dei bambini. Io pretendo il diritto di continuare a essere un poco bambino con la coscienza di adulto. La coscienza degli adulti è sempre un po’ tarata, si pensa ai beni materiali. Invece i bambini vogliono un giocattolo e subito lo rompono. Nel libro scrivo: ‘L’infanzia è il regno dei sogni e delle aspirazioni, della fantasia e della dissipazione. Perché rinunciare a tanta ricchezza?’".