La ‘bottega’ della droga. Blitz in casa al Quadrilatero

Non solo pizzicagnoli, mortadella e tipicità. Al Quadrilatero, da qualche tempo, era attiva anche una ‘bottega’ specializzata in... droghe sintetiche. L’hanno scovata i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro, che, l’altro giorno, hanno arrestato una quarantenne e un quarantasettenne per spaccio. Il servizio di controllo dei militari dell’Arma era nato a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini che avevano notato, in più circostanze, la donna in atteggiamenti sospetti entrare e uscire da un palazzo. Lo stesso comportamento tenuto nel corso del sopralluogo dei carabinieri. Che, a quel punto, hanno controllato la donna e avviato una perquisizione nel grande appartamento, di proprietà, da cui era stata vista entrare e uscire. E qui i militari hanno trovato di tutto: ben sistemate in barattoli, custoditi in frigorifero, negli armadi e nella dispensa, c’erano droghe di ogni tipo, in particolare sintetiche, destinate al mercato della notte bolognese, tra rave e discoteche.

Nello specifico, i carabinieri hanno trovato 355 pasticche di ecstasy di tutti i colori; 53 grammi di ketamina; 67 grammi di Mdma e poi 555 grammi di hashish e 0,5 di marijuana, oltre a 280 euro e materiale per il confezionamento. Considerando che ogni pasticca di ecstasy viene venduta a 10 euro, una dose di ketamina (0,2 grammi) a 20 euro e l’Mdma va dai 40 ai 60 euro al grammo, è facile intuire il giro d’affari che si producesse all’interno dell’appartamento.

Dove, mentre era ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri, è arrivato il quarantasettenne, amico della donna, in possesso delle chiavi. In considerazione della circostanza, i militari del Nucleo operativo hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, in centro, in zona Castiglione. E anche qui, i sospetti hanno dato frutto: i carabinieri hanno trovato 165 grammi di marijuana, 119,6 grammi di hashish, 2.655 euro, bilancini e materiale per il confezionamento della droga. All’esito dei controlli, sono scattate per entrambi le manette per spaccio, con il pm di turno che ne ha disposto l’accompagnamento alla Dozza in attesa della convalida. Non è escluso che la signorile abitazione del Quadrilatero fosse utilizzata, oltre che dalla padrona di casa e dall’amico, anche da altri ‘colleghi’ come magazzino per la droga e anche come base di spaccio.