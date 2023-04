La ‘brazadela tonda’ protagonista a Palazzo Re Enzo

La ‘brazadela tonda’, la prima De. Co. di Crevalcore, fino a domani sarà al Festival dei sapori d’Italia a Palazzo Re Enzo a Bologna. La ‘Brazadela tonda’ avrà uno stand a propria disposizione nel salone dedicato alle tipicità locali. Verrà assaggiata e presentata nei vari talk show e portata come ambasciatrice della città dalla Pro loco Crevalcore. "Ancora una volta con la nostra presenza al Festival dei sapori d’Italia 2023 – afferma l’assessore comunale Mariarosa Nannetti – vogliamo ribadire la preziosità di questi piccoli ma fondamentali tasselli che costituiscono la trama della cucina e della socialità della pianura emiliana. Vogliamo sempre più che si valorizzino e creino, per il nostro territorio, motivo di conoscenza e apprezzamento". E aggiunge: "Come sempre – aggiunge Nannetti – ringraziamo la nostra Pro loco Crevalcore per la grande disponibilità e presenza nella promozione del nostro comune".