La Bretella entra nell’agenda dei progetti Anas

Lo studio di realizzazione del progetto della bretella Reno-Setta entra nel contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e Anas. Il via libera è arrivato nella giornata di giovedì, quando il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato una serie di proposte in materia di infrastrutture, politiche di coesione e ricostruzione civile, raccogliendo anche i suggerimenti degli enti locali.

Non è il caso della bretella, con la Regione Emilia Romagna che per quanto riguarda l’appennino si è limitata a presentare un progetto di messa in sicurezza e di adeguamento della strada statale Porrettana tra Vergato e Sasso Marconi. Una soluzione che, però, non prende neppure in considerazione uno dei nodi che più rallentano il traffico su questo percorso, vale a dire la strettoia presente in località ‘La Rupe’ nei pressi di Sasso Marconi. L’intenzione di portare avanti la realizzazione di una bretella per collegare la Carbona, ai piedi dell’Alto Reno, con Pian di Setta, nel bel mezzo dell’omonima vallata, diventa così un’iniziativa specifica dell’esecutivo. "Questo consentirà una comparazione reale per davvero comprendere quale possa essere l’opera migliore – spiega il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami – perché vogliamo fornire la risposta più efficace possibile al territorio. In ogni caso, nel momento in cui sono stato eletto mi ero preso l’impegno di portare avanti il progetto della bretella e, siccome siamo persone serie, adesso che siamo al governo del paese abbiamo dimostrato ancora una volta di mantenere quello che promettiamo".

Questo ulteriore passo ha il merito di mettere a confronto le due soluzioni anche sul piano del rapporto tra i costi e i benefici. Della questione di come collegare rapidamente la montagna alla città e di come alleggerire il traffico, soprattutto quello dei mezzi pesanti, sulla statale Porrettana, si parla da quasi quarant’anni, ma a parte alcune piccole varianti nel tratto tra Porretta e la Carbona non si è praticamente fatto nulla, penalizzando non poco lo sviluppo turistico e industriale della montagna. Gli studi eseguiti in passato dicono che la bretella è la soluzione migliore per dirottare i veicoli che trasportano merci nel circuito autostradale, ma il progetto è uscito dal campo delle ipotesi solo nel novembre del 2022, quando il viceministro Bignani ha iniziato a coinvolgere Anas e le amministrazioni locali per superare lo stallo che si era creato nell’ultimo decennio.