"La bretella Reno-Setta sia una priorità dell’Anas"

Fratelli d’Italia chiede alla Regione di inserire nel contratto di programma Anas-Mit la bretella Reno-Setta. A firmare la richiesta è la capogruppo in consiglio regionale Marta Evangelisti che, attraverso lo strumento della risoluzione, intende impegnare la giunta del presidente Stefano Bonaccini a prendere in considerazione e a valutare positivamente questa opera.

"Venerdì scorso – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia - si è tenuto un convegno a Vergato, dove era presente anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, nel quale è emersa la richiesta da parte degli imprenditori economici di realizzare al più presto un’infrastruttura veloce che colleghi la valle del Reno alla valle del Setta. Nello stesso convegno sono state presentate ipotesi di fattibilità del medesimo progetto redatte ad opera di Anas. Ora spetta alla Regione prendere atto di questa richiesta e fare i passi necessari affinché si realizzi questo collegamento che è ritenuto necessario per lo sviluppo dell’intero appennino".

Il programma Anas-Mit è l’accordo tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas, grazie al quale viene disciplinato l’utilizzo delle risorse assegnate ad Anas per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la gestione dei servizi relativamente alla rete in concessione. Ha una valenza triennale e ogni Regione è chiamata ad indicare le opere che sono considerate prioritario in quell’arco di tempo. Non è un segreto che la Giunta dell’Emilia Romagna e la maggioranza consiliare che la sostiene preferirebbero ammodernare l’attuale strada statale Porrettana come soluzione al problema di collegare in tempi rapidi la montagna alla città. I sindaci dell’Appennino hanno posizioni differenti, ma quasi tutti chiedono che la questione sia risolta. La Camera dei Deputati, invece, lo scorso febbraio ha impegnato l’esecutivo a valutare la realizzazione della Bretella.

Stando agli spifferi di via Aldo Moro, in Regione sta prendendo piede una terza soluzione, o meglio un adeguamento ridotto della strada statale che, attraverso due piccole varianti, superi quelli che sono i due principali imbuti della Porrettana, vale a dire la strettoia alla Rupe di Sasso Marco, il nodo di Casalecchio di Reno.

Massimo Selleri