La bufera arriva a Roma. Bignami all’attacco:: "Il sindaco getta ombre sulle forze dell’ordine"

I riflessi dello scontro del parco don Bosco arrivano fino a Roma. Il viceministro Galeazzo Bignami dà subito la solidarietà all’Arma dei Carabinieri e ai militari intervenuti e rimasti feriti, e contemporaneamente affila di nuovo le armi contro Matteo Lepore per le sue prime dichiarazioni di solidarietà al solo 19enne arrestato, definendo il sindaco incapace di gestire il dissenso. "Quello che è accaduto ai danni dei carabinieri è estremamente grave ed è altrettanto inquietante che qualcuno, anche con ruoli istituzionali, getti ombre sul loro operato e benzina sul fuoco generando sospetti sulla professionalità delle Forze dell’ordine", dice senza giri di parole il meloniano.

Secondo Bignami il sindaco "formula allusioni e illazioni inaccettabili. Piuttosto che alimentare un clima di contrapposizione e di esasperazione che sta portando ad una situazione di tensione insostenibile in città, Lepore avrebbe dovuto dire che l’unica chiarezza che deve essere fatta è sul motivo per cui fossero presenti in quell’area dei facinorosi impegnati in attività criminali". Il meloniano bolla come "immaturità politica" quella dell’amministrazione Lepore nel gestire la situazione. Ad accodarsi alle dichiarazioni del viceministro, i consiglieri di Fratelli d’Italia, che chiedono a "Lepore di assumersi le sue responsabilità".

Non fa mancare il sostegno alle forze dell’ordine la Lega con il capogruppo in Regione e segretario del Carroccio in Emilia, Matteo Rancan, ribadendo l’impegno per il pieno ripristino della legalità: "In relazione agli incidenti avvenuti nel parco Don Bosco di Bologna, è imperativo chiarire che non esiste spazio per ambiguità. Lepore renda conto alla comunità locale del motivo per cui erano presenti delle persone all’interno del cantiere senza cercare di allontanare la palla. Lepore deve preoccuparsi del perché ci sia stata la necessità di un intervento dei Carabinieri, non dell’azione dei Carabinieri".

Per Rancan, insomma, "la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi devono costituire le priorità assolute". Il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto, ricorda "che l’uso del taser è utile" e pone un interrogativo: "Come sarebbe finita senza?".

Punta il dito anche Forza Italia con Costanza Bendinelli, coordinatrice azzurra del quartiere San Donato-San Vitale, e il segretario cittadino Lanfranco Massari: "Questa amministrazione comunale ancora una volta continua a non ascoltare la voce dei cittadini che governa. I residenti sono preoccupati per le sorti del verde pubblico che, in questi mesi, sta subendo diversi attacchi, anzi distruzioni, in nome dei cantieri progressisti. Condanniamo gli attacchi degli attivisti contro le forze dell’ordine, ma è altrettanto poco democratico non ascoltare mai pareri discordanti da quelli dell’amministrazione".

Unanime, dal centrodestra, la solidarietà alla nostra cronista Chiara Caravelli, accerchiata e insultata ieri da una trentina di attivisti. Una vicinanza espressa dal viceministro Bignami che ha chiamato al telefono la nostra giornalista, mentre esprime "una ferma condanna agli insulti e alle minacce" ai danni di Caravelli, la capogruppo in Regione di FdI, Marta Evangelisti. Solidali alla cronista i consiglieri meloniani in Comune, così come l’azzurro Nicola Stanzani. Chiede "un daspo immediato su ogni soggetto coinvolto nell’assalto alla giornalista", il leghista Di Benedetto.

