La Buona Novella di Marcorè

È pensato come una sorta di sacra rappresentazione contemporanea, lo spettacolo La Buona Novella con Neri Marcoré in scena stasera (alle 21) al Teatro Duse. Giorgio Gallione, che firma la regia e la drammaturgia, ha infatti creato un racconto tra prosa e musica che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio De André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi a cui lo stesso cantautore genovese s’ispirò per comporre l’album omonimo, uscito nel 1970.

Ne deriva una partitura coerente al percorso tracciato da Faber, secondo una narrazione arcaica che valorizza la forza evocativa delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. Di taglio esplicitamente teatrale, costruita quasi nella forma di un’opera da camera La Buona Novella è il primo concept-album composto da De André per dare voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale.

"Compito di un artista credo sia quello di commentare gli avvenimenti del suo tempo usando però gli strumenti dell’arte: l’allegoria, la metafora, il paragone". Questa dichiarazione di De André è emblematica di come l’autore si sia posto, in tempi di piena rivolta studentesca, nei confronti di un tema così delicato e dibattuto dal punto di vista politico e spirituale. Con La Buona Novella De André lavora certo a un’umanizzazione dei personaggi, ma questa traduzione cantata dai temi degli Apocrifi è fatta con grande rispetto etico e religioso. La drammaturgia aggiunta, recitata in gran parte da Marcorè racconta l’antefatto de L’infanzia di Maria, svelandone la nascita ‘miracolosa’ e riempie il vuoto che va dall’infanzia del Cristo alla Crocifissione. Un’elaborazione drammaturgica che, in qualche modo, completa il racconto di De André.