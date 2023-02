La buona tavola è un valore per la città

Punto numero uno. Alla sicurezza di una città concorrono più soggetti e non solo le forze dell’ordine. Ognuno può agire con un compito preciso. Polizia, carabinieri e Gdf controllano, arrestano, denunciano. Punto numero due. Se gli operatori commerciali hanno la possibilità con l’aiuto dell’amministrazione, di mantenere vive le zone della città più critiche può essere un beneficio per la collettività. Il lettore si riferisce al fatto che la direzione di Confcommercio Bologna ha auspicato l’apertura di nuove attività e nuovi chioschi nei parchi soprattutto in primavera e in estate. Non sarà la soluzione di tutti i nodi sicurezza ma certo aiuta. E se qualcuno definisce Bologna la città dei taglieri e della buona tavola ne dobbiamo andare orgogliosi. E’ un valore, non un aspetto negativo. Anche perchè siamo sinceri: la bellezza di una città, dei suoi monumenti e dei suoi gioielli si ammira a prescindere dal numero dei ristoranti e tavole calde. Anzi, è il contrario. Più c’è possibilità di scelta e più c’è accoglienza (per tutte le tasche) e più il turista è contento. Basta farsi un giro a Roma Trastevere per verificare che la bellezza del quartiere e dei suoi percorsi non è danneggiata dalle tante osterie, ristoranti e locali con i tavolini all’esterno. Forse le torri della Garisenda e degli Asinelli non si possono ammirare se in via Santo Stefano o nelle vicinanze ci sono tavolini sul selciato? Basta agire concordando le soluzioni.

