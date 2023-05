La burocrazia sia al servizio degli alluvionati

Gilberto Dondi

Questa terribile alluvione ci ha impartito lezioni severe. Ci ha insegnato che bisogna programmare meglio gli interventi sul territorio, bilanciando con cura gli interessi in gioco: quello a costruire infrastrutture e immobili necessari allo sviluppo e quello a preservare un ambiente tanto bello quanto delicato. Compito decisamente non facile, ma che gli amministratori pubblici devono saper affrontare. Un’altra lezione, collegata alla prima, è che ora bisogna fare le cose in fretta, certo, ragionando però nell’ottica non di domani, ma dei prossimi decenni. Nella nostra provincia la zona più in difficoltà è l’Appennino.