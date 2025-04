"La burocrazia sottrae due mesi di lavoro alle pmi"

Le micro e piccole imprese italiane dedicano in media 313 ore all’anno – quasi due mesi lavorativi – solo per adempiere agli obblighi amministrativi, con un costo stimato in 43 miliardi di euro. È quanto messo in luce dal sesto ’Osservatorio Burocrazia Cna’, presentato ieri a Bologna in un convegno ad hoc. In media, ogni impresa spende 9.210 euro all’anno per gestione burocratica. "È tempo che la pubblica amministrazione si ponga realmente al servizio delle imprese", ha dichiarato Paolo Cavini (foto), presidente regionale Cna.