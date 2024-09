La cabarettista Timo apre la stagione teatrale

Una nuova stagione per il teatro comunale di Castiglione dei Pepoli. Il sipario si alzerà domani con Teatro OnAir, la serata live di Radio Fresh con il programma "Fresh & Food". Durante la serata grande spazio alla comicità grazie alla presenza dell’attrice e cabarettista Maria Pia Timo, celebre per la sua partecipazione a trasmissioni televisive di successo, tra cui ’Quelli che il Calcio’ e ’Colorado’. Quest’ anno, per la prima volta, la struttura sarà gestita da tre associazioni locali: ’Appennino Sound’ nel ruolo di capofila, ’Non solo ragionieri’ e ’Officina 15’.

L’aggregazione temporanea di scopo formata dalle tre associazioni si è aggiudicata la struttura, di proprietà comunale ma gestita dall’Unione dei Comuni dell’Appennino, per quattro anni. Lo staff operativo è composto da Sabrina Bazzani alla direzione generale, Giuseppe Beccaglia alla direzione artistica, Michela Benamati alla segreteria e aiuto operativo, Davide Tosi e Alessandro Predieri responsabili tecnici.

"L’apertura di un teatro in montagna è in controtendenza rispetto a quanto accade, sempre più spesso, anche nei grandi centri dove i teatri diminuiscono - dichiara la direttrice, Sabrina Bazzani -. In un piccolo paese i presidi culturali sono ancora più importanti per le insostituibili funzioni di aggregazione e di educazione all’arte che svolgono. Un sipario che si alza è una luce che fende l’oscurità della frantumazione sociale. Siamo certi che gli abitanti dell’Appennino sapranno comprendere l’importanza sociale della nostra proposta".

Il calendario proseguirà con un programma che spazia tra vari generi, così da intercettare il gusto eterogeneo del pubblico di provincia. Saranno allestiti concerti, spettacoli di prosa, musical e proiezioni cinematografiche. Tra le proposte uno spettacolo dedicato al compianto Francesco Nuti, la Corale Lirica San Rocco, il musical "Non è musica per vivi" con la compagnia Novartescenica e le repliche di "Diana e la Regina del bosco", spettacolo dedicato alla disabilità, scritto e diretto da Carlotta Bartolomei. A chiudere la prima parte della stagione sarà il concerto gospel degli Spirituals Ensemble il 28 dicembre.

Grande spazio agli artisti locali o comunque legati al territorio, a cominciare da Fabio Bonifacci sceneggiatore cinematografico di successo, di cui verrà proiettato, il 2 novembre, il film "L’ultima volta che siamo stati bambini". Lo sceneggiatore sarà intervistato al termine della proiezione. Un altra presenta molto attesa è quella di Gianluigi Fogacci, che dopo molti anni di teatro in giro per l’Italia e numerose presenze sul grande e piccolo schermo, il 21 dicembre si esibirà nel suo paese d’origine con lo spettacolo "Imbecilli". Il programma completo sarà visibile sul www.teatrocastiglione.it e i biglietti disponibili su Evients.com.

Fabio Marchioni