La cabina dell’Enel ai Giardini. Al via i lavori per la riqualificazione

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di riqualificazione dell’ex cabina elettrica dell’Enel ai Giardini Margherita (nella foto), che diventerà un hub creativo e culturale dell’associazione ’Re-Use with Love’. Il progetto di recupero e riutilizzo dello spazio è stato firmato dall’archistar Mario Cucinella, (la direzione dei lavori è dell’architetto Emanuele Dionigi, i lavori sono in capo alla ditta Altoponte). Il progetto di riqualificazione ha trovato l’appoggio di tanti attori cittadini, pubblici e privati, dal Comune, dai mandati di Virginio Merola fino a quelli di Lepore, per arrivare agli sponsor (Banca d’Italia, Fondazione Carisbo, Bologna Fiere, Gruppo Hera spa, Verni srl, Emilbanca, Insieme per il lavoro, Pizzoli, Filicori e Zecchini, Banca Mediolanum, Iperceramica, Comet, Rotary Carducci, Faac, Conad).

"L’esperienza e il risultato di Re-use with love ci dimostra come collaborazione, cura e perseveranza possano davvero trasformare, un edificio dismesso alla volta, la nostra città" ha detto ta Erika Capasso, delegata del sindaco a Quartieri, Terzo Settore, Immaginazione Civica. "Si chiude un cerchio iniziato nel 2019. La forza elle volontarie ha fatto sì che Re-use riuscisse in una missione filantropica e solidale" ha aggiunto la presidente dell’associazione, Veronica Veronesi.