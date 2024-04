La caccia al tesoro con Detective Linus

Domani alle 10, alla Coop Ambasciatori, in occasione di Boom! va in scena una vera caccia al tesoro con Angelo Mozzillo e Davide Panizza, i creatori di Detective Linus

L’enigmista H.R. è arrivato in città e ha deciso di sfidare i giovani detective! In che modo? Attraverso una esclusiva caccia al tesoro in libreria e per le vie di Bologna.

Appuntamento alle 10 in libreria (accompagnati da un genitore) per ritirare il primo indizio della Caccia al tesoro per le vie di bologna e partire alla ricerca di una segretissima parola d’ordine. Alle 11 in libreria dove verrà presentata la serie Detective Linus (Piemme-Il Battello a Vapore) e verranno premiati i vincitori.

Incontro per ragazzi dai 7 ai 10 anni.