La caccia al tesoro dei seicento cercatori con il metal detector

Appena varcato l’ingresso di Villa Stagni sembra di entrare in un mondo a sé stante. Un luogo sospeso nel tempo, tra stand e mercatini, aree dedicate al tiro con l’arco e campi animati da centinaia di appassionati con il metal detector puntato verso il suolo, ognuno intento a cercare il proprio "tesoro". Così Detectitalia, la kermesse dedicata agli amanti di metal detecting, continua nel segno del successo e consolida il suo debutto a Crespellano, con un evento in grado di richiamare persone da tutto il mondo.

"Questa terza edizione sta superando ogni nostra aspettativa. A Crespellano sono arrivati francesi, inglesi, polacchi, tedeschi e persino una coppia dagli Stati Uniti, ma anche numerosi appassionati provenienti da ogni parte d’Italia, per un totale di circa seicento visitatori – conferma Francesco Manzella, presidente nazionale della Federazione italiana metal detecting –. Abbiamo riunito tanti piccoli eventi durante il corso della giornata, ma il cuore dell’iniziativa rimane la ricerca sui campi intorno a Villa Stagni, che rappresenta per tutti il momento più atteso". Nel corso della giornata, infatti, principianti ed esperti si sono cimentati nella ricerca di gettoni coniati dalla Federazione e nascosti sotto terra. "Qui condividiamo la passione per un hobby che ci accomuna – continua Manzella – ma l’evento è anche un’occasione importante per ricordare che chi desidera avvicinarsi a questo mondo deve farlo responsabilmente, nel rispetto delle regole e del patrimonio paesaggistico e culturale. Questo è un aspetto su cui la nostra Federazione manterrà sempre alta l’attenzione".

Alcuni sono arrivati in gruppo con amici, mentre altri ne hanno approfittato per trascorrere con la famiglia una giornata unica nel suo genere. "È stato mio figlio a farmi scoprire questo mondo – racconta un visitatore toscano – e alla fine ci siamo ritrovati a condividere questa passione insieme. È un’attività affascinante, spesso faticosa, ma sempre ricca di sorprese. Proprio per questo non potevamo mancare all’evento di Crespellano e ora siamo qui per vivere insieme questa esperienza". La kermesse si conclude oggi, con un ricco programma: l’evento clou è atteso per le 12.30, quando verrà dispiegata nel cielo una bandiera italiana di 3.300 metri quadrati, che rappresenta il terzo vessillo più esteso al mondo dopo quelli che hanno volteggiato in Germania e negli Emirati Arabi con le rispettive bandiere nazionali. "La cosa più bella di questi eventi è vedere riuniti, in un unico luogo, appassionati da tutto il Paese e non solo – spiega una giovane partecipante –. Anche se si tratta di una pratica di nicchia, noto con piacere la presenza di tanti ragazzi: un segnale chiaro di quanto esperienze come questa sappiano ancora attrarre le nuove generazioni". Giorgia De Cupertinis