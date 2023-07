La Calabria di Voltarelli Oggi il live del cantautore

Perdutamente calabro: saranno i brani tratti dal suo ultimo album La grande corsa verso Lupionópolis, registrato all’East-Sound Studio di Manhattan, i protagonisti del live che Peppe Voltarelli, cantautore tre volte premiato con la Targa Tenco, terrà stasera alle 21 in piazza San Francesco, per la rassegna a cura di Ert.

Peppe Voltarelli, l’album vede la regia di Marc Urselli e la partecipazione di giganti come Jake Owen e Stephane San Juan: cosa ha significato cantare in calabrese al loro fianco?

"Cercavo una caratterizzazione forte che colmasse i miei trent’anni lontano dalla Calabria. Quando cominciai a cantare cercai una koinè che abbracciasse tutta la regione, priva delle spigolature delle sue microvarianti locali. Credo in una lingua che abbracci quante più persone possibili. Anni fa, quando mi avventuravo nel repertorio di Profazio, ci si domandava se il calabrese avesse un futuro dinanzi sè: i film di Jonas Carpignano – A ciambra, A Chiara – hanno reso evidente quanto questa lingua sia necessaria".

La Lupionópolis che dà il titolo all’album ha un nome quasi calabrese, eppure si trova nello stato brasiliano del Paranà, non è così?

"Il suo legame con me è dettato dal fatto che là esiste uno store casualmente chiamato Voltarelli. In un periodo di grande sconforto, in cui accarezzavo l’idea di essere dimenticato, mi imbattei in questa casualità e mi ci aggrappai con tutta la forza che avevo. Appariva il luogo in cui ricominciare su cui spesso ci troviamo a fantasticare. Non ero mai stato da quelle parti, quindi l’immagine di quel piccolo mondo si stagliava in qualche modo in totale purezza. Così è nata l’idea del brano che dà il titolo all’album".

Terminata questa serie di concerti si dedicherà a un tour nelle case private: ‘A casa degli zii’. Ci parli di loro.

"Come musicista indipendente ho coltivato negli anni una sorta di famiglia allargata che segue il mio percorso, in Italia e in alcune enclave negli Stati Uniti e in Sudamerica: i veri fiancheggiatori del mio progetto. Se sono arrivato a pubblicare ventuno dischi è anche perché ho sentito dietro di me una forza affettiva che mi spingeva avanti. Nelle loro case suonerò da solista, alternando canzoni a piccole confidenze. L’elemento della confessione sarà tuttavia presente anche nei concerti come quello che terrò stasera in piazza San Francesco".

Filippo Donati