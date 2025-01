La Camminata riparte... di corsa

Un appuntamento fisso, e tanto atteso, che sta per tornare con alcune novità, tra cui il Pasta Party. La Camminata di Granarolo, una delle manifestazioni podistiche più amate e prestigiose del territorio, torna nel 2025, domenica 9 febbraio, con un’edizione ricca di novità e la grande notizia del ritorno della corsa competitiva.

Questo evento, che per anni ha attirato migliaia di partecipanti da tutta la provincia e oltre, si terrà come da tradizione la seconda domenica di febbraio e promette di consolidare la sua fama, coinvolgendo sportivi, famiglie e associazioni locali. Organizzata in passato dal GS Pasta Granarolo, la camminata era un punto di riferimento per i podisti, con una parte competitiva che richiamava atleti anche da fuori regione e una parte non competitiva molto partecipata. Dopo un’interruzione legata alla pandemia, nel 2024 la manifestazione è rinata grazie all’impegno della Polisportiva Lovoleto – Sezione GP Amici, con la prima edizione della "Camminata Città di Granarolo". Nonostante il focus fosse solo sulla camminata non competitiva, quasi 900 partecipanti hanno decretato il successo della rinascita. L’edizione 2025 segna un grande passo avanti, con il ritorno della corsa competitiva, la prima Competitiva Città di Granarolo, sulla distanza di 10 chilometri. Accanto a questa, ci sarà la seconda Camminata Città di Granarolo, articolata in tre percorsi per soddisfare ogni esigenza: mini da 2,4 chilometri, alternativa da 8 e maxi da 11. Un’altra grande novità sarà il Pasta Party, che accompagnerà il tradizionale ristoro: tutti i partecipanti potranno gustare una calda minestra di fagioli al termine della manifestazione. La gara competitiva e la camminata non competitiva partiranno e termineranno in punti distinti:la prima in Piazza del Popolo, con arco di partenza e arrivo, la seconda in via Bandiera, con arco dedicato.

Per l’occasione, la via San Donato sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 11. Con il patrocinio del Comune di Granarolo, l’evento vedrà la collaborazione della Polisportiva Lovoleto, della Pro-Loco (responsabile del Pasta Party), delle scuole locali e di numerose associazioni e comitati. Saranno distribuiti volantini informativi a tutti gli alunni, invitando le famiglie a partecipare a una giornata di sport, condivisione e divertimento.

Zoe Pederzini