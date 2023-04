La ’camminata tra generazioni’: l’ambiente spiegato ai bambini

La cura e salvaguardia dell’ambiente spiegate dagli adulti ai bambini. In quest’ottica, a conclusione della Settimana dell’Ecologia, a Ozzano, si è svolta la ‘passeggiando di generazioni’. Da alcuni anni ad Ozzano si è costituito il gruppo "Mens sana in corpore sano" che fa capo allo Proloco. Lo scopo di questo gruppo è di valorizzare due aspetti fondamentali per stare bene con se stessi e con gli altri, che sono la convivialità e il movimento. Alcuni giorni a settimana il gruppo "Mens sana" organizza delle passeggiate sul territorio che sfruttano proprio questi due aspetti. Si fa movimento stando insieme, chiacchierando e creando gruppo. Cogliendo l’occasione della settimana dell’Ecologia "Mens sana" ha organizzato una passeggiata particolare che ha intitolato "Camminata tra generazioni" dove sono stati inviate a partecipare le 4 sezioni della scuola dell’infanzia "Il Girotondo" in un percorso che ha portato i bambini dalla loro scuola fino alla locale stazione delle FS percorrendo l’argine del Rio Centonara. I bambini sono stati accolti ed accompagnati nel percorso dalla vicesindaca e assessore all’ambiente Mariangela Corrado e da Giuseppina Randi del gruppo Mens sana che ha intrattenuto i bambini raccontando loro la cura e salvaguardia dell’ambiente in modo fiabesco, divertendo e intrattenendoli, ma nello stesso tempo insegnando loro ad aver cura dell’ambiente in cui vivono.

"È stata un’esperienza molto emozionante e carica dì significato - ha detto Mariangela Corrado -. In un ambiente naturale all’ombra delle querce presenti lungo il rio Centonara, a pochi passi dalla scuola, la bravissima e coinvolgente Giuseppina Randi ha raccontato ai bambini la storia della fogliolina e del suo grande albero e poi a poco a poco siamo diventati tutti alberi, drammatizzando un fitto bosco con piante di età e caratteristiche diverse che convivono e si sostengono con cura e a vicenda".

z.p.