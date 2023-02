La campagna si fa bella Fondi per giardini e chiese

Non solo torneranno a vivere 66 tra chiese di campagna, edicole votive e altri edifici rurali come mulini, frantoi, caseifici, scuole, pozzi disseminati nelle campagne bolognesi.Ma anche due importanti giardini storici, come il Parco della Chiusa, a cui sono stati destinati 338 mila euro, e il Giardino all’italiano di Villa Zambeccari (ad Anzola), che verranno restaurati con oltre 2 milioni di euro. Sono solo alcuni degli interventi finanziari grazie ai 27,6 milioni del Pnrr rurale destinati all’Emilia-Romagna, per un investimento complessivo di 46 milioni grazie all’aiuto dei privati. Interventi importanti, presentati dall’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori e dalla responsabile del settore patrimonio culturale, Cristian Ambrosini. "Si trattava di beni a lungo trascurati – ha detto Felicori – . Il Pnrr serve anche a rendere le nostre campagne, diventate più appetibili durante il Covid, più belle e più fruibili. Finora erano destinate solo ad una funzione produttiva, mentre ora recupereranno un po’ della loro cultura e tradizioni". Fra il patrimonio storico artistico che riguarda Bologna, anche Santa Maria Assunta di Casaglia, la Beata Vergine della Consolazione di Montovolo e il parco di Villa Spada. "Ci ritroveremo 9 parchi restaurati – ha aggiunto Felicori– e lo faremo con i giardinieri d’arte, che abbiamo inserito come mestiere riconosciuto, perché per restaurare un giardino serve una specializzazione".

Il bando regionale per la formazione di giardinieri d’arte è ancora aperto, ma ha già visto l’approvazione di 7 progetti in 6 province: la formazione ha una durata di 600 ore con tirocinio e possono accedervi i maggiorenni con diploma superiore di secondo grado, qualifica professionale o tre anni di esperienza lavorativa. I primi corsi partiranno a breve e formeranno 94 professionisti e a Bologna si potranno seguire a Dinamica. Il bando del Pnrr è stata anche l’occasione per laRegione per cercare di mappare i giardini storici sul territorio, individuandone per ora 1.222. Un lavoro che porterà alla creazione di un catalogo completo.

Benedetta Dalla Rovere