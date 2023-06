La cantante e la conduttrice "Vi aspettiamo a Bologna"

"Cari amici, sono molto vicina con il cuore all’Emilia-Romagna e vi do appuntamento al Sequoie Music Park l’8 giugno per ‘Oltre le nuvole’, un bellissimo evento di musica e solidarietà". L’impegno di Arisa per il grande concerto che si terrà alle Ex Caserme Rosse questo giovedì, dalle 16.30 fino a mezzanotte, non si è fatto attendere neppure sul web. L’artista infatti, invita tutti i fan anche in un video (foto a sinistra), come si può vedere nel nostro sito internet. A Bologna, continua Arisa, "canterò assieme a tantissimi amici e spero anche a tutti voi. Anche questa sarà una serata per raccogliere fondi per tutte le popolazioni colpite dall’alluvione. Vi aspetto, un abbraccio grande".

Anche la conduttrice della serata, la giornalista di Sky Monica Peruzzi, ha rinnovato l’invito a partecipare alla serata. "Vi aspetto assieme a tantissimi artisti– racconta in un videomessaggio che potete ascoltare sui canali del Qn -il Resto del Carlino –. È il nostro modo di guardare Oltre le nuvole, quelle nuvole che oltre due settimane fa hanno portato morte e distruzione in Emilia-Romagna. È il nostro modo di dire grazie a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche, che lo stanno facendo ancora spalando il fango, o portando un sorriso a chi in pochi istanti aveva perso tutto. È il nostro modo anche per abbracciare virtualmente i familiari delle vittime di questa tragedia". "Oggi però– continua– c’è bisogno di tutti noi per ricostruire ed è anche per questo che dobbiamo esserci, dobbiamo fare sentire le nostri voci, dobbiamo cantare e ballare tutti insieme per aiutare le persone. L’Emilia-Romagna è tutti quanti noi".