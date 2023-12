La canzone per Davide, la solidarietà di Zuppi. Il Dall’Ara ha celebrato il tifoso con un video

Un video che ritraeva il cardinale Matteo Zuppi mentre, in ospedale, teneva le mani a Davide Ferrerio, immobile nel suo letto, in coma irreversibile. A fare da sottofondo, la canzone ’Deiva’ (il nomignolo del giovane di 22 anni) scritta per lui dal suo amico Andrea Gallo, che gli ha fatto ascoltare così, tramite i suoi versi e la sua musica, un messaggio di grande affetto e speranza. È questa la clip che è stata proiettata sabato scorso allo stadio Dall’Ara, prima del match contro l’Atalanta: un omaggio al giovanissimo

tifoso rossoblu, l’11 agosto 2022 tramortito da una brutale aggressione. Davide, non perdeva

una partita del ’suo’ Bologna, sempre in curva. E questa ha deciso di omaggiarlo.