La ’Capa fresca’ di Giovanni Vernia per fare ironia sulle follie di tutti

Dopo sette anni dal suo debutto al Teatro Celebrazioni, Giovanni Vernia torna a calcare il palcoscenico di via Saragozza con il suo ultimo spettacolo ’Capa Fresca’, questa sera alle 18. Attuale e ironico, lo show – con la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi – nasce dalla consapevolezza che non c’è più spazio al mondo per la fantasia e per l’immaginazione. Con ’Capa Fresca’ il comico prova dunque a sdrammatizzare, trovando il lato dissacrante di tutto ciò che lo circonda. Così ogni stortura si plasma e diventa pretesto per ridere: dalla sanità all’odio sui social, dalla tv alle ultime manie degli italiani in fatto di sport, svago, gusti musicali, personaggi.