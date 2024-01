La capolista Mantova non si concede distrazioni, la Giana è costretta alla resa

Il Mantova sfrutta l’anticipo casalingo, batte la Giana e mette ulteriore pressione (più 10 punti) alle inseguitrici Padova e Triestina, che oggi sono obbligate a vincere per evitare un ulteriore allungo in vetta dei virgiliani che ora vantano provvisoriamente dieci punti di vantaggio sui patavini. La voglia di continuare a volare verso la serie B spinge i biancorossi ad assumere l’iniziativa sin dai primi minuti. I milanesi sono costretti ben presto sulla difensiva e Zacchi deve intervenire per sventare un insidioso calcio d’angolo ed uno spunto di Radaelli. I frutti della pressione della squadra di mister Possanzini non tardano ad arrivare e al 14’ Fiori anticipa tutti di testa e trasforma un cross di Burrai nel vantaggio voluto dai virgiliani. Nonostante lo svantaggio, gli ospiti non riescono a reagire e i biancorossi proseguono nel loro fraseggio. Dopo un guizzo di Wieser rimasto senza esito, l’ultima emozione del primo tempo porta la firma di Mensah, che manda alto di testa. Il Mantova torna in campo deciso a mettere al sicuro il risultato e dopo soli 3’ la traversa nega l’immediato raddoppio ai locali. La formazione di Possanzini preme, ma per chiudere la gara deve attendere il 17’, quando Mensah firma il 2-0 che mette anzitempo nella cassaforte della capolista tre punti preziosi. -GIANA 1-0 (1-0). Marcatori: al 14’ Fiori e 62’ Mensah.

Luca Marinoni