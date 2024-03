La Cappella musicale celebra i suoi quarant’anni di vita

Stasera, nella basilica di San Petronio, i Solisti e il Coro della Cappella musicale diretti da Michele Vannelli offriranno alla città un concerto con musiche di Claudio Monteverdi per festeggiare il 40° anniversario della loro rifondazione (ore 21, ingresso libero senza prenotazione). "La Cappella musicale di San Petronio – ricorda Vannelli (foto)– fu fondata una prima volta nel 1436; ma nell’ultimo dopoguerra l’attività era ridotta al nulla: già nell’Ottocento solo gli strumentisti venivano stipendiati, perché nello stile operistico allora imperante si faceva sempre meno uso del coro, a favore di qualche cantante lirico espressamente chiamato nelle solennità. A inizio Novecento rimanevano soltanto gli organisti col maestro di cappella e, dopo l’ultima guerra, le riforme del Concilio hanno fatto cadere ogni interesse verso l’uso liturgico di quei repertori. La recente rinascita coincide con la rinnovata attrattiva della musica antica. Ricorderete che due anni fa abbiamo festeggiato i 40 anni del primo concerto in San Petronio, messo in piedi da Sergio Vartolo (artista di portata europea e uno dei pionieri italiani per la riscoperta della musica del passato), su commissione delle gloriose Feste Musicali di Tito Gotti, per valorizzare autori del Cinque e Seicento bolognese. Ebbene, quel gruppo ancora anonimo di strumenti antichi e cantanti si costituirà poi nel 1984 in Cappella musicale stabile sotto la guida dello stesso Vartolo, riallacciandosi così all’antica tradizione interrotta".

Furono anni importantissimi per il recupero della musica cosiddetta barocca in Italia, e San Petronio divenne in quel periodo una vera scuola nazionale: vi passarono – giovanissimi – cantanti del calibro di Gloria Banditelli e Anna Caterina Antonacci, violinisti come Fabio Biondi ed Enrico Gatti, che registrarono qui i loro primi dischi e avviarono una tradizione perdurante tuttora. "Io vissi quell’epoca fascinosa – prosegue Vannelli – da spettatore adolescente; entrai poi come corista nel momento in cui a Vartolo succedette Federico Salce (1998), diventando presto suo assistente. Così quando nel 2002 questi venne improvvisamente a mancare sembrò naturale che prendessi io le redini, a dispetto della giovane età. Ed eccomi ancora qui dopo tanti anni, ufficializzato maestro di cappella nel 2006, a proseguire nello stesso spirito di quei valorosi pionieri. Oggi con anche una marcia in più, grazie al supporto preziosissimo che da sei mesi ci sta dando il nuovo primicerio della basilica, monsignor Andrea Grillenzoni".

Saranno 4 i concerti per il quarantennale, ma per questa prima data il programma non si rivolge a musiche bolognesi. "Monteverdi – precisa Vannelli – è un autore molto caro alla Cappella sin dai tempi di Vartolo. A Bologna fu invitato nel 1620 dalla Accademia dei Filomusi, per celebrarlo come uno dei maggiori compositori, e altrettanto facciamo noi oggi". Marco Beghelli