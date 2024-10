La Cappella musicale in festa. Quarant’anni di nuova vita

Era il 1984 quando veniva ricostituita la Cappella musicale di San Petronio, che stasera (ore 21), in occasione del tradizionale concerto, festeggia il 40esimo anniversario della sua vita con la direzione di Michele Vannelli, da 22 anni alla guida. "La Cappella – ricorda Vannelli – fu fondata nel 1436; ma nell’ultimo dopoguerra l’attività era ormai ridotta al nulla. Dopo il secolo d’oro, fra Seicento e Settecento, già nell’Ottocento era cominciato il declino e a inizio 900 rimanevano ormai in organico soltanto gli organisti, col maestro di cappella ridotto a carica onoraria".

Perché una rinascita?

"La spinta non venne dall’interno della Chiesa, ma dall’esterno, con l’attrattiva che la musica antica cominciava a esercitare sui musicisti e sul pubblico. Dopo qualche concerto di prova, il bolognese Sergio Vartolo, nuovo Maestro di Cappella, attuò dunque nel 1984 una vera rifondazione artistica, riuscendo a mettere insieme un organico che attirava a Bologna i nuovi pionieri italiani della musica barocca, strumentisti e cantanti, per avviare la riscoperta di quel tesoro musicale che giaceva silenzioso nell’archivio della basilica. Ma nel contempo la rinata Cappella fu anche scuola per la generazione successiva di artisti".

E oggi?

"Posso affermare che la doppia funzione di valorizzazione del patrimonio musicale barocco e di formazione didattica di giovani musicisti continua come allora. Il concerto di questa sera non vuole essere soltanto una festa della Cappella, ma anche del suo archivio, per cui abbiamo messo in programma musiche conservate all’interno dei nostri faldoni di antichi manoscritti musicali. Al centro vi saranno la monumentale Messa a 8 voci soliste, doppio coro e doppia orchestra composta nel 1685 da Giacomo Antonio Perti (il più longevo fra i maestri succedutisi in San Petronio) e un grande Mottetto del suo maestro Petronio Franceschini risalente a nove anni prima, in cui spiccano due trombe soliste. Le trombe saranno protagoniste anche nei brani in programma di Domenico Gabrielli e Giuseppe Torelli. Se oggi riusciamo a fare tutto questo con rinnovata energia, tanto merito va riconosciuto al nuovo primicerio della basilica, monsignor Andrea Grillenzoni, che da un anno ci sostiene, permettendoci di schierare 35 strumentisti, 35 coristi, 8 solisti di canto, 2 organisti". Senza dimenticare l’ardimentoso maestro di cappella".

Marco Beghelli