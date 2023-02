La carezza di Bonaccini a Lepore "Non mi sostiene? Non fa niente"

"Ognuno di noi in questo paese ha la libertà di scegliere, Lepore ha avrà fatto le sue considerazioni". Questa la risposta di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato al congresso Pd attualmente in corso, interpellato dai 29 praticanti del master di giornalismo dell’Università di Bologna sul sostegno del sindaco Matteo Lepore all’avversaria Elly Schlein. Bonaccini sostenne Lepore nella corsa a Palazzo d’Accursio del 2021. E non, quindi, la sfidante alle primarie di Lepore, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro. Oggi, Lepore sostiene Schlein al congresso, invece Conti sostiene...Bonaccini. "Non sono dispiaciuto. Non giudico gli altri se mi danno o meno sostegno – ha assicurato il governatore –. Del resto quasi la totalità dei sindaci della Regione hanno deciso di sostenere me. Per Lepore resta la stima e l’amicizia. Quando si è candidato alle primarie contro Isabella Conti l’ho sostenuto, convinto che fosse giusto così, lo rifarei anche adesso".

Intanto il voto nei circoli va avanti. In città Bonaccini e Schlein sono più vicini: ieri Bonaccini era al 46,81%, mentre Schlein al 43,96%. Più larga la forbice in tutta la provincia, ieri il governatore era al 54,36%, Schlein al 36,4%, Cuperlo all’8,34%, De Micheli all’0,86%. Ieri hanno votato il circolo Pd della Regione e il Primo Maggio (Castel Maggiore): in entrambi i casi, Bonaccini 6 e Schlein 4.