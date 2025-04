La carica dei 150 baby ciclisti. Al via il Gran Premio

Sono più di 150 i baby ciclisti sotto i 12 anni che dalle 15,30 di oggi sul circuito del Bike Park di Casalecchio (via Allende 13) si misureranno nella gara di Cross Country dal titolo ’Ciao Nicholas. Gran Premio Città di Casalecchio’, riservata alla categoria dei Giovanissimi. Organizzatrice dell’evento è la Ceretolese 1969, la società ciclistica che da 56 anni gestisce questo spazio sportivo, diventato ancora più ambìto da quando, qualche anno fa, ha ricevuto in gestione l’area attigua che per più di 60 anni era stata occupata un gruppo di famiglie nomadi. Questa di oggi è una delle prime gare che la Ceretolese 1969 organizzerà nel corso del 2025.

"Il 4 maggio prossimo – rivela il presidente Franco Chini – saremo impegnati con la gara di bici su strada per gli Allievi ’Gran Premio Città di Zola. Dieci Colli Giovani’. Ancora in pista i Giovanissimi di Cross Country il 24 maggio per la gara ’Antichi Borghi Giovanile’ e che il 14 giugno si ritroveranno per il Meeting Regionale Team Relay. Cresce l’attesa per la 43esima edizione del Piccolo Giro dell’Emilia, la gara regina e su strada che la nostra società organizza per gli Under 23 – Élite".

Nei 30mila metri quadri immersi nel verde del Bike Park la Ceretolese 1969 raccoglie decine e decine di appassionati delle due ruote che si cimentano su strada, in ciclocross e mountain bike. Qualche giorno fa il presidente Chini ha presentato le squadre tesserate nel 2025. Allievi, allenati da Alessandro Messieri e Paolo Vascoli.

Nicodemo Mele