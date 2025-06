La carica dei 200 baby ciclisti. Meeting regionale al Bike Park

Sono più di 200 i giovanissimi ciclisti tra i 6 e i 12 anni che oggi pomeriggio parteciperanno al meeting regionale Team Relay Giovanissimi 2025 che a Casalecchio si svolgerà nel circuito del Bike Park, da qualche anno in funzione al centro sportivo di via Allende. "È una gara a staffetta e a squadre (team relay) – rivela Franco Chini, presidente della Ceretolese 1969 –: ogni squadra è composta da quattro elementi misti (maschi e femmine) e di fatto parteciperanno almeno 50 squadre. Si tratta di una competizione molto aggregante e che scatena i ragazzi nella voglia di organizzarsi, pur di vincere ogni tipo di competizione".

Le varie gare del torneo si svolgeranno su mtb (mountain bike) e sono programmate per vari tipi di età. Organizzate dalla società ciclistica Ceretolese 1969 asd col patrocinio della Federazione ciclistica italiana e del Comune di Casalecchio, sono riservate alle categorie Giovanissimi, a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (sia maschi che femmine), nelle categorie FCI G4-G5-G6 e G1-G2-G3, provenienti da tutta l’Emilia Romagna, suddivisi in squadre che si sfideranno in un susseguirsi di competizioni.

"Un’esperienza unica – sottolinea Chini – dove ogni atleta, assieme alla propria squadra, darà il massimo per raggiungere per primo la linea d’arrivo". I circuiti sui quali si misureranno le 50 squadre di questa staffetta ciclistica per giovanissimi sono stati disegnati sull’ampio spazio verde di 30mila metri quadri, di cui è costituito l’intero Bike Park. Un sabato pomeriggio di sport e agonismo, di divertimento e spettacolo irripetibili. Il programma della giornata prevede l’ingresso libero e gratuito al pubblico nel Bike Park già dalle 14. Le prime batterie di squadre scenderanno in pista alla 15,30. Ci vorranno almeno tre ore per vedere la fine delle gare. Le competizioni si chiuderanno con le premiazioni dei vincitori.

Nicodemo Mele