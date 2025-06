La carica dei ’balconi fioriti’. Terrazze, angoli e giardini, la città esplode di colori. Ecco le foto dei lettori

Piovono fotografie per l’iniziativa Balconi Fioriti. Tanti lettori hanno risposto all’appello de il Resto del Carlino e Confabitare, che li hanno invitati a spedire un’immagine del loro balcone, o di un angolo verde della loro casa o, ancora, del proprio giardino in fiore, per condividere la bellezza della natura. Un atto di amore per la propria città con cui i promotori celebrano i 140 anni dello storico quotidiano bolognese.

Le foto più belle, come vedete, vengono pubblicate sulle pagine del nostro quotidiano: i due scatti finalisti, scelti da una giuria di esperti, verranno votate poi sul sito www.ilrestodelcarlino.it

"Questa iniziativa vuole essere un segnale forte contro il degrado urbano – spiegava Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare – ci troviamo spesso a denunciare sporcizia, incuria, graffiti e abbandono. Ma il cambiamento passa anche dai gesti quotidiani. Abbellire i nostri spazi significa contribuire al decoro urbano, stimolare il senso civico, educare alla bellezza". E, sui 140 anni de il Resto del Carlino, spiega: "È un anniversario importante – sottolinea Zanni – festeggiamo un’istituzione bolognese, che da generazioni accompagna la vita della città e vogliamo farlo con un gesto bello e concreto, che coinvolga i cittadini, li renda protagonisti, e restituisca colore e attenzione agli spazi che abitiamo ogni giorno".