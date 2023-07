La carica dei mille per la Romagna "Ecco di cosa abbiamo bisogno"

Ripartire, subito e restituire col lavoro ogni euro ricevuto. Eccolo qui lo spirito dei mille di Confartigianato Emilia-Romagna, radunati al palazzo dei congressi di Rimini per il meeting dell’associazione dal titolo “... e pensare che domani sarà sempre meglio”. "Sono trascorsi oltre due mesi dall’alluvione, famiglie, imprese, Comuni hanno visto poco o nulla – ha affermato Davide Servadei, presidente Confartigianato Emilia Romagna –. La risposta a tutto questo l’ha data questa marea di persone, unite in una semplice riflessione: siccome in Emilia-Romagna siamo gente laboriosa, capace di rimboccarsi le maniche senza tante lamentele, non vorremmo che gran parte del peso della ricostruzione venga lasciato sulle nostre spalle. La Romagna da sola non può farcela. Servono misure immediate, all’altezza della catastrofe che abbiamo vissuto, e che siano spese bene".

"Non si intravede una road map per il futuro – ha ammesso Vincenzo Colla, assessore regionale alle Attività produttive –. Ad oggi non siamo in grado di dire alla nostra gente cosa fare e in che tempi. Abbiamo chiesto al commissario straordinario tre cose urgenti. Una asseverazione unica che permetta di inserire da qualche parte il danno che famiglie e attività economiche hanno subito. In secondo luogo questo è un territorio che non vuole assistenzialismo. Quest’area, che oggi ha subito i danni, nel 2021 ha fatto 10 miliardi di valore aggiunto. Se i danni sono per 9 miliardi, riuscendo a partire al più presto, quelle risorse verrebbero restituite quanto prima con gli interessi. Lo stanno facendo in tante aree, perché non lo facciamo qui? Infine, perché non mettere la garanzia al 100% come abbiamo fatto per il Covid per prestiti alle famiglie, che poi saranno restituiti con l’asseverazione? Abbiamo chiesto un fondo di garanzia. Queste cose nel decreto non ci sono. Se non mettiamo le poste finanziarie non c’è nessun Figliuolo o nessun Bonaccini che tenga". "I cittadini chiedono celerità e trasparenza negli indennizzi, parliamo di imprese e famiglie che spesso hanno subito i danni due volte – ha aggiunto Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidnete della Provincia –. Parliamo di una terra che in settant’anni di storia repubblicana non ha mai chiesto nulla. Non vorrei che qualcuno pensasse che anche stavolta la Romagna può farcela da sola. Al momento non ci sono né le procedure né le risorse per dare un indennizzo".

"Una straordinaria risposta del nostro sistema. Una giornata indimenticabile - conclude Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato -. Il messaggio che esce da Rimini è forte e chiaro. Confartigianato non lascerà sole le comunità e farà tutto il possibile perché alla Romagna venga riconosciuto tutto ciò che gli necessita dopo questa tragedia".