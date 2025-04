La carica dei tifosi: "Bologna, facci sognare. Possibili tutti i traguardi"

Un sogno a occhi aperti. E si sa che dai sogni, difficilmente c’è voglia di svegliarsi. Ancor di più se fanno battere il cuore rossoblù di chi li vive da sempre, tra gioie e dolori. E proprio ora che queste ultime hanno il dolce sapore delle prime, tutti, seppur in maniera cauta, vogliono continuare a toccare le stelle, anche se in questo caso potrebbero avere il bagliore dello stadio Olimpico il prossimo 14 maggio.

Prima, però, c’è da battere l’Empoli e tra chi sarà al Castellani e chi invece invece seguirà la partita da casa c’è grande fermento. "Seguirò il match in tv – racconta Patrizia Argazzi, che i colori rossoblù li indossa da quando ha 4 anni e non si perde un match al Dall’Ara – spero di essere a Roma per la finale. Stiamo tornando lo squadrone che tremare il mondo fa". Un pensiero condiviso anche da Marco Mattei: "Viviamo emozioni bellissime, la squadra ci sta facendo sognare. Ricordo momenti difficili e ora non possiamo che essere felici per questo gruppo e per come gioca".

C’è anche chi ha vissuto l’epopea del Bologna di riflesso e che ora si è riavvicinata a questi colori: "Seppur campani, mio padre – racconta Rosaria Lambiase – era innamorato di Beppe Savoldi e ha sempre tifato Bologna. Una passione arrivata a mio figlio e, grazie a lui, anche a me, specialmente in questi anni. La vittoria con il Dortmund in Champions allo stadio è stata fantastica. Speriamo nell’impresa con l’Empoli".

Cauto ma speranzoso anche Renato Bianchi, che analizza la sfida in quel di Empoli: "La squadra gira e, anche se mancherà Castro, Odgaard può fare il centravanti unendo tecnica e ottime doti fisiche. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni per portare a casa il massimo e attendere il ritorno al Dall’Ara. La finale manca da troppo tempo, ho fiducia nel mister". Anche Gianni Smeraldi non ha dubbi sul fatto che le scelte dell’allenatore saranno determinanti, nonostante qualche assenza: "Italiano ha dimostrato di conoscere meglio di tutti i suoi ragazzi e saprà cosa fare. Non voglio sbilanciarmi, ma dopo la Champions conquistata lo scorso anno è lecito sognare. Incrociamo le dita e continuiamo a incitare i ragazzi".

La fede rossoblù è anche poesia, come per Giulia Ravaglia: "Stiamo sognando ad occhi aperti, oggi guardare il Bologna è poesia. Già questa semifinale è storia e solo noi possiamo scrivere il finale, consapevoli che il viaggio è stato bellissimo". Per Luca Palazzini invece ad essere determinane sarà il momento di forma di Orsolini e compagni: "Non bisogna assolutamente sottovalutare l’Empoli ma i ragazzi stanno giocando un grande calcio. La rosa è superiore non bisogna farsi intimorire e cercare di arrivare con questa fame al Castellani per fare risultato".

Un parere condiviso anche da Davide Bussolari, che indossa il rossoblù tutti i giorni, anche presso la sua attività: "Dobbiamo far valere il nostro tasso tecnico che è superiore ma l’Empoli nasconde comunque insidie, dovremo avere la giusta concentrazione perché è una formazione storicamente indigesta per noi". A fare la differenza per Fiorenza Rossi potrebbe essere la forza del gruppo, amalgamato alla perfezione da Italiano: "Il mister ha fatto un grane lavoro, è una squadra unita e finalmente stiamo tornando ai livelli che ci spettano".

Quella di questa sera al Castellani sarà "un’occasione da non perdere" per Davide Cuppini che non vuole che il momento magico termini ma è Federico Sarti che osa di più, dando voce a quello che è l’auspicio di una città intera: "Thiago ha fatto un gran percorso ma Italiano è più empatico e legato alla città. Abbiamo fatto la Champions, ora c’è la semifinale. Non mi aspettavo una squadra così ma stiamo facendo un campionato strepitoso. Un sogno sarebbe riportare la Coppa Italia a Bologna, sarebbe il primo trofeo visto vincere dalla mia squadra del cuore".