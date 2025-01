La carica del ’Muro Giallo’. Una tifoseria molto calda

Il ‘Muro Giallo’ in San Luca. Così si fanno chiamare i tifosi del Borussia Dortmund, tra i più caldi, rumorosi e conosciuti d’Europa: martedì a Bologna, in massa, per la Champions. Venticinquemila circa, di solito, a riempire appunto il muro (conosciuto in patria come il ‘Die Gelbe Wand’), identificato nella curva del Westfalenstadion, impianto da 81mila posti tra i più moderni e funzionali del Continente.

Tremila quelli pronti a raggiungere tra poche ore le Due Torri per la prima volta nella storia e a colorare di giallonero il settore ospiti, tra canti e battiti di mani all’unisono, indipendentemente da quello che sarà il risultato, in un Dall’Ara vestito a festa in quella che potrebbe essere l’ultima apparizione casalinga europea dei rossoblù di Italiano, a un passo dall’eliminazione.

La rivalità più importante e significativa è con lo Schalke 04, con cui il Borussia da quasi un secolo si contende il derby della ‘Ruhr’, la regione che racchiude le città di Dortmund e Gelsenkirchen, distanti appena una trentina di chilometri. Battaglie sportive sul campo e sugli spalti, dove i supporters gialloneri primeggiano e si fanno riconoscere, in Europa, ma anche nel mondo, perché più che i titoli nel rettangolo verde conta esserci, e con stile, come dimostrano le spettacolari e iconiche coreografie disegnate con cura sul ‘Muro’. Loro che hanno il Borussia nel cuore, ma anche a cuore le sorti del Borussia, specialmente quelle finanziare: i sostenitori del BVB sono infatti anche i soci di maggioranza del club (come accade anche in altre realtà tedesche), Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. si chiama il gruppo che controlla la società.

Schierati apertamente contro la Uefa, un’opposizione rivendicata per l’ennesima volta all’inizio della stagione di Champions con una coreografia apposita prima del match contro il Celtic, che ha fatto il giro del web ("Non vi interessa lo sport, tutto quello che vi interessa sono i soldi", così recitava la scritta nera a fondo giallo in basso alla curva), i supporters del Dortmund hanno un forte legame con quelli del Napoli e del Catania. Bologna si prepara ad accogliere l’ondata gialla, con tutte le misure del caso, per una notte storica contro i vice-campioni della Champions e i campioni del tifo d’Europa.

