La ’Caridad’ secondo Angelica Liddel

di Claudio Cumani

Potente, trasgressiva, estrema, provocatoria...Con quanti aggettivi è stata definita Angelica Liddell, la regista e performer spagnola diventata punto di riferimento del teatro europeo? Di certo, più che le parole, è il suo lavoro a decifrarne la poetica: stasera e domani va in scena, in esclusiva italiana, all’Arena del Sole la nuova creazione Caridad-Un’approssimazione alla pena di morte in 9 capitoli di cui Ert è coproduttore. Per chi ne vuole sapere di più domattina alle 11, sempre all’Arena, è previsto un incontro con l’artista. Lo spettacolo, che vede in scena con la Liddell sette interpreti e un coro di laringectomizzati, attraversa i temi della vendetta e del peccato per indagare la virtù della carità.

Angelica, perché oggi più che mai è necessario parlare di male e di perdono?

"Perché abbiamo dimenticato cos’era l’arte. In quanto cittadini possiamo essere responsabili, ma in quanto artisti e spettatori possiamo essere assolutamente perversi. Nell’arte solo ciò che è immorale ci arricchisce. Altrimenti l’arte si convertirebbe in una specie di tribunale, una giuria che non può far altro che impoverire il mondo dell’espressione. L’artista assomiglia più a un criminale che a un giudice. Per quanto riguarda il perdono, il mio obiettivo è porre lo spettatore di fronte alla sua capacità di provare pietà attraverso il simbolo che è alla base della nostra società, ovvero la Rivoluzione francese".

Qual è il suo concetto di carità?

"È un concetto che proviene dal cristianesimo per la sua radicalità e il carattere assolutamente trasgressivo. Il cristianesimo ci obbliga a perdonare ladri, prostitute e assassini. "Beati i perseguitati per causa della giustizia". È un altro modo per dire "beata sia l’arte". Chiaramente la prospettiva è quella dell’estetica. Nel mio mondo derubo la realtà per ricondurla al mito".

Il crimine e l’arte sono vicini? "La radice è la stessa. L’arte è il terrorismo della bellezza, e proprio come il crimine o l’amore, rappresenta l’impotenza della ragione, come ci spiega Bataille".

Sono Bataille, Sade, Godard e Pasolini i punti di riferimento in ‘Caridad’?

"Sì, questi sono i riferimenti più evidenti, è un canto ai poeti. Loro mi hanno educata praticamente fin da bambina. Nell’arte contemporanea sento la nostalgia della loro influenza. Sade contribuisce di più alla maturità della nostra società di qualsiasi discorso politicamente corretto".

Ogni suo spettacolo è un capitolo di un unico, più grande spettacolo?

"Se si rappresentassero tutti gli spettacoli insieme potrebbero perfettamente essere compresi come un romanzo diviso in capitoli. Ciascuna delle mie opere, a partire dalla Tetralogía de la sangre è un capitolo della mia vita". La disturba essere ritenuta un’artista scandalosa?

"Sì. Non cerco lo scandalo ma la comunione con il pubblico. Lo scandalo avviene fuori dal teatro".

È vero che nella sua prossima creazione metterà in scena il suo funerale?

"In effetti sì, intitola Vudú. È un esorcismo. Chiude un cerchio di amore e morte. È una tragedia divisa in cinque parti. E l’ultima parte è il mio funerale. Poi arriverà il funerale di Ingmar Bergman. Credo che chiuderò questo ciclo dei funerali con quello per Pasolini. A volte, l’ultima parte di Salò o Le 120 giornate di Sodoma mi riportano alla mente il suo assassinio. Questi sono i miei lutti".